Şehitler sebebi ile konser iptal edildi

Bozüyük Belediyesi tarafından Cumhuriyetin ilanının 95. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yarın düzenlenecek olan “Gökçe” konseri, 2 askerimizin şehit olması dolayısıyla kaldırıldı.

Belediye'den yapılan açıklamada, Tunceli’de yürütülen operasyonlarda Mersin’in Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi’nden Asım Türkel ile Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi’nden Ferruh Dikmen’in şehit düştüğü hatırlatılarak 28 Ekim Pazar günü yapılacak olan “Gökçe” konserinin iptal edildiği bildirildi.

''TÜRK MİLLETİNE BAŞSAĞLIĞI VE SABIRLAR DİLİYORUM''

Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, “Dün geç saatlerde aldığımız 2 askerimizin şehit olduğu haberi bizleri derinden üzdü. Bu nedenle Cumhuriyetimizin ilanının 95. yıldönümü dolayısıyla düzenleyeceğimiz “Gökçe” konserini iptal etme kararı aldık. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Türk milletine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanları cennet olsun. Hain terör örgütleri ile mücadelede vatanımızın bölünmez bütünlüğünü ve ay yıldızlı al bayrağımızı korumaya çalışan tüm güvenlik güçlerimize Allah’tan muvaffakiyetler diliyorum” diye belirtti.