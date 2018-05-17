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Şehitler Tepesi'ne Türk bayrakları dikildi

Afrin'de teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit düştüğü Şehitler Tepesi'ne Hassa Belediyesi tarafından 9 Türk bayrağı dikildi.

AA | 17.05.2018 - 13:53..
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Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel, yaptığı yazılı açılamada, vatan için canlarını feda eden tüm şehitlere minnettar olduklarını kaydetti.

"9 ŞEHİDİ UNUTMADIK"

Racu bölgesindeki Şehitler Tepesi'nde verilen 9 şehidi unutmadıklarını belirten Demirel, "Tepeye, rengini şehitlerimizin kanından alan 9 ay yıldızlı al bayrağımızı dikmek için çalışma başlatmıştık. Şu an çalışmalar bitti. Belediye personellerimize teşekkür ediyorum. Allah şehitlerimizin ruhunu şad, mekanlarını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Şehitler Tepesi'ne Türk bayrakları dikildi

Şehitler Tepesi'ne Türk bayrakları dikildi

Şehitler Tepesi'ne Türk bayrakları dikildi

Şehitler Tepesi'ne Türk bayrakları dikildi

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