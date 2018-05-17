Şehitler Tepesi'ne Türk bayrakları dikildi

Kendini bilmez motosikletli sürücüler trafiği tehlikeye atmaya devam ediyor.

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Bir düğün, bir gelin, bir damat ve aksilikler silsilesi

Hayat zor, hayat renkli, düğün ise pek meşakkatli... Siz nasıl başa çıktınız bu yolda karşılaştıklarınızla bir dertleşsek mi?