Şehitlere hakaret mesajlarının ardından gözaltına alındı

A.K. hakkında, Şırnak'ta dün meydana gelen helikopter kazasında 13 askerin şehit olmasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatıldı. Aktivisit olduğunu savunan şahsın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar büyük tepki gördü.

SORUŞTURMA AÇILDI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, A.K'ye yönelik "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ve "devletin askeri teşkilatını alenen aşağılamak" suçlarından resen soruşturma açtı.

A.K, güvenlik güçlerince gözaltına alındı. A.K yarın adliyeye sevk edilecek.

DAHA ÖNCE DE TUTUKLANMIŞ

A.K., daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretten tutuklanmış, bir süre sonra tahliye edilmişti.