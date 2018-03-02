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Şehitlere hakarete soruşturma

Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit olan askerlere ilişkin hakaret içerikli paylaşımlarda bulunanlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA | 02.03.2018 - 10:47..
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Afrin'de dün şehit olan 8 askere yönelik sosyal medyadan çeşitli paylaşımlarda bulunulmasının ardından cumhuriyet başsavcılıkları harekete geçti.

Hakaret içerikli paylaşımların tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatan başsavcılıklar, çok sayıda sosyal medya hesabını da takibe aldı.

ÖZEL BİRİMLER OLUŞTURULDU

Bazı cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde, terör örgütü lehine propaganda yapanlara, şehitlere hakaret içerikli paylaşımlarda bulunanlara yönelik sosyal medya hesaplarının izlenmesi için özel birimler oluşturulduğu öğrenildi.

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