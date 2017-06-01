Şehitleri silah arkadaşları ağlayarak uğurladı

Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Şenoba Beldesi'nden havalandıktan kısa süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılarak düşen aralarında 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın da bulunduğu 13 askerin şehit oldu. Şehit olan 13 askerden 7'si için, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Tören sırada şehidin silah arkadaşları yürekleri dağladı.

GÖZYAŞLARI SEL OLUP AKTI

Törende şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu, öz geçmişlerinin okunmasının ardından Şırnak Müftüsü Ramazan Tolan tarafından dua edildi. Bu sırada şehitlerin yakınları ile silah arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Askerlerden birinin tabutun üzerine kapaklanıp ağladığı görüldü.

TABUTU KİMSEYE BIRAKMADILAR

Silah arkadaşları arkadaşlarının tabutunu da kimseye bırakmadı. Şehitler silah arkadaşlarının omuzlarında memleketlerine uğurlandı.