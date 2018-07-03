Şehitlerimizin vasiyetleri yerine getirildi

Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü YPG/PKK mensupları tarafından şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar adına, Etiyopya'da su kuyusu açıldı.

ETİYOPYALILARI SUYA KAVUŞTURDU

Şehidin, ailesine bağlanan maaşın yüzde 10'unu vasiyet ettiği, Safranbolu Yağmur Yardımlaşma Derneği Başkanı Zehra Söylemez'in girişimleriyle, Etiyopya Oromia bölgesi Weliso şehrinde açılan su kuyusuna Ömer Bilal Akpınar ismi verildi.

"ÇAMURLU SU İÇİYORLARDI"

Zehra Söylemez, su kuyusunun açıldığı bölgede insanların bir saat yol kat ederek çamurlu suyu içtiklerini hatırlattı.

"Orada yağmurlar bir iki ay yağıyor, o su birikintilerinden insanlar pis suyu içiyorlar. Arıtma yok, temiz su yok. Allah'ın izniyle orada açmış olduğumuz su kuyularıyla temiz suya kavuşuyor hem de yürümekten kurtuluyorlar. Kuyunun açıldığı 160 haneli bir köydü, bu köyde 6 yıldır hiç kurban da kesilmemiş. Biz orada kurban da kestik. Çok sevindiler, yine Kurban Bayramı'nda 160 haneye kurban bağışı göndereceğimi taahhüt ettim."

ŞEHİT MUSA ÖZALKAN KÜLTÜR MERKEZİ TÜRKMEN ÇOCUKLAR İÇİN AÇILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı’nın ilk şehitlerinden olan piyade astsubay üstçavuş Musa Özalkan’ın vasiyeti Suriye’de yerine getirildi. Kurt-Ar derneği tarafından Fırat Kalkanı bölgesinde çocuklara ve gençlere hizmet verecek kültür merkezinin yapımı tamamlandı.

Terör örgütlerinin kontrolündeki Afrin’e yönelik TSK ve ÖSO tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı’nın üçüncü gününde şehit olan Astsubay Üstçavuş Özalkan’ın yürekleri burkan vasiyeti Suriye’de yerine getirildi.

"BALALARA ANAOKULU"

Şehidin bir yakınına, “Vasiyetimdir, şehit olursam Kurt-ar Derneği aracılığı ile Telafer’deki Türkmen balalar (çocuklar) için anaokulu, kreş veya kültür merkezi devletin bana vereceği paradan yaptırılması ve ismimin konmasını istiyorum.” diyerek telefonla mesaj göndermişti.

ŞEHİT OLMADAN İKİ GÜN ÖNCE VASİYET ETMİŞTİ

Özelkan, mesajına, yapılacak bu yerin masraflarının da şehit olunca devletin ailesine vereceği parayla yapılmasını istediğini belirtmişti. Bunun üzerine harekete geçen Kurt-Ar Derneği, Telafer’de anaokulu, Fırat Kalkanı bölgesinde yer alan Çobanbey’de ise bir kültür merkezi açarak şehidin vasiyetinin yerine getirileceğini duyurmuştu.

İşte onlardan ilki Çobanbey’de hayata geçirilerek metruk bir bina kültür merkezine dönüştürüldü. Şehit Özalkan, vasiyetini şehit olmadan iki gün önce kendisine ilettiğini belirten Kurt-Ar Derneği Başkanı Çağrı Koçyiğit, “O emanet bizde diyerek kolları sıvamıştık. Kısa sürede Çobanbey’de vasiyeti yerine getirdik.” dedi.