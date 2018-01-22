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Şehitlerin isimleriyle bombaladılar

TSK'nın Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı harekatında bombardıman devam ediyor. Afrin'de terörle mücadele harekatında kullanılan mühimmatın üzerlerine şehit düşen askerlerin isimleri yazılıyor.

Haber Merkezi | 22.01.2018 - 09:18..
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Şehitlerin isimleriyle bombaladılar

TSK'nın Afrin'de PYD/PKK mevzilerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Havadan F-16'ların bombardımana tuttuğu terör yuvaları, karadan da Mehmetçik ve ÖSO ile birlikte süpürülüyor.

Şehitlerin isimleriyle bombaladılar

Suriye sınırımızda bulunan Hatay'da da topçu birlikleri Afrin'e yönelik obüs atışlarını kesintisiz devam ettirirken, birliklerden gelen bir fotoğraf hem duygulandırdı, hem de gururlandırdı.

Şehitlerin isimleriyle bombaladılar

ŞEHİTLERİN İSİMLERİYLE BOMBALANIYOR

Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu'nda kullanılan mühimmatların üzerine başta Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen 72 askerimizin isimleri olmak üzere terörle mücadelede hayatını kaybeden Mehmetçik'in isimleri yazıldı.

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak" mesajlarıyla paylaşılan karelerde obüs mermilerinin üzerindeki isimler görenleri hem duygulandırdı, hem den gururlandırdı.

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