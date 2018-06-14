taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.137
USD
4,6391
EURO
5,4826
ALTIN
194,32
PETR
76,5900

Şehitliklere arife ziyareti

Adana'da Ramazan Bayramı öncesi arife günü şehit yakınları şehitlikleri ziyaret etti.

AA | 14.06.2018 - 11:46..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Sabahın erken saatlerinden itibaren yakınlarının kabirlerine gelen şehit yakınları, duygusal anlar yaşadı, yakınları yerine mezar taşlarıyla hasret giderdi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2016 yılında bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonda teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in eşi Gülcan ve 4 yaşındaki kızı Lara da Demiryürek'in mezarını ziyaret etti.

DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Lara'nın, yaklaşık bir ay önce doğum günü olan babası için yaptığı üzerinde kendisi ve babasının fotoğrafı ile "iyiki doğdun" yazılı kağıt dikkati çekti.

Şehitliklere arife ziyareti

Şehitliklere arife ziyareti

Şehitliklere arife ziyareti

Şehitliklere arife ziyareti

Şehitliklere arife ziyareti

Şehitliklere arife ziyareti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Moody's'e: Bir operasyon da biz çekeceğiz

Erdoğan'dan Moody's'e: Bir operasyon da biz çekeceğiz

207
Filistin halkı için BM'ye sunulan tasarı kabul edildi

Filistin halkı için BM'ye sunulan tasarı kabul edildi

96
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk işimiz OHAL'i kaldırmak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk işimiz OHAL'i kaldırmak

205
Özgür Özel: Demirtaş Cumhurbaşkanı yardımcısı yapılacak

Özgür Özel: Demirtaş Cumhurbaşkanı yardımcısı yapılacak

187
Metropoll'ün anketinde CHP yükseliyor

Metropoll'ün anketinde CHP yükseliyor

63
Çipras: Türkiye hesap edilmesi gereken bir ülke

Çipras: Türkiye hesap edilmesi gereken bir ülke

94
Adil Öksüz’ün eşi ABD’de görüntüledi

Adil Öksüz’ün eşi ABD’de görüntüledi

60
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94