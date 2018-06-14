Şehitliklere arife ziyareti

Sabahın erken saatlerinden itibaren yakınlarının kabirlerine gelen şehit yakınları, duygusal anlar yaşadı, yakınları yerine mezar taşlarıyla hasret giderdi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2016 yılında bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonda teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in eşi Gülcan ve 4 yaşındaki kızı Lara da Demiryürek'in mezarını ziyaret etti.

DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Lara'nın, yaklaşık bir ay önce doğum günü olan babası için yaptığı üzerinde kendisi ve babasının fotoğrafı ile "iyiki doğdun" yazılı kağıt dikkati çekti.