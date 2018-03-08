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Şehnaz Tuna: Her gece Mehmet'le yatıyorum

Şehnaz Tuna, eşi Mehmet Tuna'nın ölümünden sonra yaşadığı zorlukları anlattı.

Haber Merkezi | 08.03.2018 - 11:25..
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Mehmet Tuna’nın 42 yıllık kulübü Etiler Şamdan Şubat 2017’de kapatılmıştı. Zor günler yaşayan Mehmet Tuna Haziran 2017’de geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti. Boşanmasına rağmen, Mehmet Tuna için ‘hayat arkadaşım’ dediği psikolog Şehnaz Tuna, Şamdan Dergisi’ne konuştu.

"MEHMET'LE YATIP MEHMET'LE KALKIYORUM"

Nasıl yas tuttuğunu şu sözlerle anlattı: “Her gece Mehmet’le yatıyor, onunla uyanıyorum. Cuma günleri mezarına gidip sevdiği müzikler eşliğinde çiçeklerini tazeliyorum. Duamı ediyorum. Mehmet’e ithaf edeceğim bir kitap yazıyorum.”

"KİMSEYLE MUHATTAP OLMAK İSTEMİYORUM"

Psikolog Şehnaz Tuna “Aile olarak art arda felaketler yaşadık. Önce Şamdan kapandı, sonra Mehmet’i kaybettim. Mehmet ‘çocuğum’ dediği Şamdan’a veda edemedi. Öfkem, kızgınlığım var. Acım o kadar büyük ki kimseyle muhatap olmak istemiyorum” dedi.

"SEDA SAYAN BABAMIN KATİLİ"

Etiler Şamdan’ın mülk sahibi Seda Sayan, Mehmet Tuna’yı, kirasını ödemediği gerekçesiyle icra yoluyla çıkarmıştı. 2 Şubat’ta kalp krizi geçiren Mehmet Tuna, Haziran’da ölünce kızı Deniz Tuna, Seda Sayan için sosyal medyada ‘Babamın katili’ yazmıştı.

"ADALET NE DERSE O"

Seda Sayan 20 yaşındaki Deniz Tuna’ya dava açtı. Genç kız hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Deniz Tuna’nın annesi Şehnaz Tuna, Posta’ya şunları söyledi: “Deniz babasının ölümünden hemen sonra, yas döneminde o ifadeyi kullanmış. Kısa süre içinde sildi. Şimdi Amerika’da, üniversitede. Mayıs’ta Türkiye’ye dönecek ve ifade verecek. Bir yere kaçtığı yok. Adalet ne derse o!”

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