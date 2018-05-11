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Adana'da cep telefonu çalıp seke seke kaçan yankesici

Adana’da bir kadının arkasından yaklaşarak cep telefonunu çaldıktan sonra ayakkabısı büyük olduğu için seke seke kaçan hırsız, önce güvenlik kameralarına ardından polise yakalandı.

İHA | 11.05.2018 - 09:53..
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Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi’nde meydana gelen olayda arkadaşıyla birlikte alışverişe çıkan İ.K., yolda yürüdüğü sırada arkasına sessizce yaklaşan bir yankesicinin hedefi oldu.

Adana'da cep telefonu çalıp seke seke kaçan yankesici

SEKE SEKE KAÇTI

Yankesici, sadece 4 saniye içerisinde İ.K.’nin cebindeki cep telefonunu çaldıktan sonra ayakkabısı büyük olduğu için seke seke olay yerinden kaçtı. Talihsiz kadın telefonunun çalındığını eve gittiğinde fark etti. Durumu annesi Hatice K.’ye bildiren kadın, annesiyle birlikte polis merkezine giderek ihbarda bulundu.

Adana'da cep telefonu çalıp seke seke kaçan yankesici

KAMERAYA YAKALANDI

İhbar üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Bir iş yerine ait kameranın, olay anını saniye saniye kaydettiği ortaya çıktı.

"UYUŞTURUCU ALMAK İÇİN YAPTIM"

Polis, söz konusu görüntülerdeki kişinin, daha önce de aynı suçtan çok sayıda kaydı bulunan Fatih Ç. olduğunu belirledi. Zanlı, evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen Fatih Ç., “Uyuşturucu alacak param olmayınca ben de kapkaç yapmaya karar verdim. Telefonu alıp, seyyar bir satıcıya 300 lira karşılığında sattım. Çok pişmanım.” dedi. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlının, ayağındaki rahatsızlık nedeniyle numarası büyük ayakkabı giydiği, bu nedenle seke seke yürüdüğü ortaya çıktı.

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