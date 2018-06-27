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Şeker fabrikaları özelleştirilen illerde seçim bilançosu

24 Haziran öncesi seçimlerde tartışmalara neden olan şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ile gündeme gelen 13 ilin 11'inde, AK Parti oy oranını yükseltti.

Haber Merkezi | 27.06.2018 - 09:48..
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Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’ye ait Afyonkarahisar, Tekirdağ- Alpullu, Niğde-Bor, Burdur, Çorum, Kastamonu, Kahramanmaraş-Elbistan, Erzincan, Erzurum, Konya- Ilgın, Kırşehir, Muş, Tokat- Turhal ve Yozgat olmak üzere 14 fabrika nisan ayında yapılan ihalelerle satışa çıkarılıp, 13’ü özelleştirilmişti.

Kastamonu Şeker ihalesi, komisyon tarafından belirlenen 119.6 milyon liralık tutarda teklif veren yatırımcı çıkmadığı için sonuçlandırılamadı. 13 fabrikanın satışından devlet 5 milyar liraya yakın gelir elde etti.

Şeker fabrikaları özelleştirilen illerde seçim bilançosu

TEPKİLERE RAĞMEN OYLAR ARTTI

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi stratejik bir öneme sahip olduğu için fabrikaların bulunduğu şehirler dışında tüm ülkede tepkilere neden olmuştu.

Bu tablo gölgesinde gerçekleşen seçimlerde 16 Nisan 2017 referandumuna göre AK Parti, bu fabrikaların bulunduğu 11 ilde oy oranını yükseltirken, iki ilde düşüşle karşılaştı.

Artış oranları şöyle:

Niğde’de 1.8, Çorum’da 0.1, Kırşehir’de 2.4, Yozgat’ta 1.2, Erzincan’da 0.1, Tokat’ta 1.4, Afyonkarahisar’da 3.5, Tekirdağ’da 8.3, Burdur’da 2.4, Kahramanmaraş’ta 0.2, Konya’da 2.7.

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