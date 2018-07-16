Şekerci cinayeti sanığı amca-yeğen suçlamayı kabul etmedi

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sezai Çakar'ı öldürenlerin yakalanması için 2018 yılının başında yeniden çalışma başlattı.

Çakar'ın yakınlarıyla yeniden görüşmeler yapılırken, şeker sattığı esnaf incelemeye alındı. Özel ekip, yaptığı araştırmada, Çakar'dan sürekli şeker satın alan lokum üreticisi Recep Dağ (66), oğlu Celalettin Dağ ve kardeşi Hazmi Dağ’a ait şirketin, o dönem aşırı borç dolayısıyla esnaftan şeker alamayarak, iflas ettiğini tespit etti.

RUSYA’YA GİTMİŞLER

Polis ekipleri, şüphelerini Dağ ailesi üzerinde yoğunlaştırdı. Ekipler, cinayetin işlendiği gün Recep Dağ'ın Bursa'ya lokum satmaya gittiğini, oğlu Celalettin ile kardeşi Hazmi Dağ'ın Konya'da olduğunu ancak cinayetten kısa süre sonra Hazmi ve yeğeni Celalettin Dağ'ın önce Bursa'ya oradan da Rusya'ya gittiğini saptadı.

VADELİ ŞEKER SATMADIKLARI İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER

Polis ekipleri, 9 Nisan günü düzenlediği operasyonla Recep Dağ, oğlu Celalettin Dağ ve kardeşi Hazmi Dağ'ı yakalayıp, gözaltına aldı. Hazmi ve yeğeni Celalettin Dağ ise emniyetteki sorgusunda, Sezai Çakar'ı, kendilerine vadeli olarak şeker satmadığı için öldürdüklerini itiraf etti.

YARGILAMAYA BAŞLANDI

Hazmi ve yeğeni Celalettin Dağ'ın Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kastan adam öldürme' suçundan yargılanmasına başlandı. Duruşmada tutuk sanıklar, sanık avukatları ve Sezai Çakar'ın ailesi katıldı.

"BEN MASUMUM"

Sezai Çakar'ı kendilerinin öldürmediğini ve masum olduklarını ileri süren Celalettin Dağ ise, "Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Benim olayla ilgili bir bilgim yok. Masumum. Sezai Çakar'ın yanına o zamanki iş ortağımız Osman Ç. ile 3-4 sefer alışveriş yapmaya gitmiştik. Başka bir yerden 10 şeker çuval almıştım. 5 çuvalı elimde kalmıştı. Bende Sezai'nin yanına giderek o 5 çuval şekeri sattım.

POLİSTE VERDİĞİM İFADELER DOĞRU DEĞİL

''Ondan sonrada kendisiyle bir alışverişim olmadı. Poliste verdiğim ifadeler gerçeği yansıtmıyor. Böyle bir şey ilk kez başıma geldi. Benim şimdiki ifadelerim doğrudur" diye konuştu.

Duruşma, sanık ve tanıkların dinlenmesinin ardından ileri bir tarihe ertelendi.