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Şekip Mosturoğlu: Hükmen galip sayılmalıyız

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Beşiktaş maçında yaşananlarla ilgili konuştu ve "Beşiktaş 3-0 hükmen yenik sayılmalı" dedi.

Haber Merkezi | 24.04.2018 - 14:36..
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Şekip Mosturoğlu: Hükmen galip sayılmalıyız

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve AsBaşkan Şekip Mosturoğlu, Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Şekip Mosturoğlu ilk olarak söz alırken, Beşiktaş maçında yaşananlarla ilgili bir video gösterildi. Tolga'nın taraftarlara yönelik tartışmasıyla teknik direktör Şenol Güneş'in olaya müdahelesinin yer aldığı görüntülerde Şenol Güneş'in hakemi dinlemeyerek körükten içeriğe girdiği kaydedildi.

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Soyunma odasında Tolga Zengin'in "içeri gidelim, yoksa hükmen yenik sayılacağız denirken, Şenol Güneş'in raporuna dikkat çekildi.

Şekip Mosturoğlu: Hükmen galip sayılmalıyız

"HÜKMEN GALİP SAYILMALIYIZ"

Konuyla ilgili konuşmasına devam eden Şekip Mosturoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Olay tamamen Tolga Zengin'in bir taraftarla göz göze gelmesinin ardından başlamıştır. Oğuzhan, Tolga Zengin'in bu hareketi yapması için teşvik ediyor. Bu olay stadyum kameralarının görüntüsü. Bu kadar açık bir görüntüye rağmen bir kısım medya hala 3 Temmuz tesiriyle yalan, dolan, karalamayla olayı bambaşka gibi yansıtılıyor. Medyada yalanlar yer almıştır. Bu yalanların hangisi bu görüntülerde var. Bizce olay çok açık. Müsabaka görüntüleri, Beşiktaşlı futbolcular ve Şenol Güneş maç tatil edilmeden sahayı terk etti. Sayın Aykut Kocaman çok iyi niyetli davranmış ve maçın devam etmesini istemiştir. Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşananlar emsal alınırsa, -Otto Bariç olayı- Beşiktaş sahadan çekilmiştir ve Beşiktaş 3-0 yenik ilan edilmelidir.

Şekip Mosturoğlu: Hükmen galip sayılmalıyız


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