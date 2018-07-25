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Sekiz aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Konya’da 8 aylık hamile olan Suriye uyruklu 24 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

İHA | 25.07.2018 - 21:54..
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Hacı Fettah mahallesinde bir apartmanda meydana gelen olayda, apartmanın dördüncü katında oturan 8 aylık hamile Suriye uyruklu Vela Hilal Muhammed, akşam saatlerinde işten dönen eşi Abdulhalik El S. tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu.

BEBEK DE HAYATINI KAYBETTİ

Abdulhalik El S. durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hamile genç kadının ve karnındaki bebeğinin hayatını kaybettiğini tespit etti.Sekiz aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

İNCELEME BAŞLATILDI

Vela Hilal Muhammed’in bir süredir antidepresan hap kullandığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası genç kadının cenazesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sekiz aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

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