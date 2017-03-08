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Sekreter olarak girdiği serviste teknisyen oldu

Kahramanmaraş'ta yaşayan Eda Kuşçu, sekreter olarak girdiği serviste teknisyen olarak tamir yapmaya başladı.

08.03.2017 - 12:10
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İstanbul'da doğan ve 10 yıl önce ailesiyle Kahramanmaraş'a yerleşen Eda Kuşçu, 5 yıl önce evlendi. Bu evlilikten Baran ismini verdiği bir oğlu dünyaya gelen Kuşçu, bir süre sonra eşinden ayrıldı.

SEKRETER OLARAK BAŞLADI

Genç anne, 3 yıl önce hem oğluna bakabilmek hem de ayakta durabilmek için başvurduğu klima ve kombi teknik servisinde sekreter olarak işe başlamasıyla değişti.

Sekreter olarak girdiği serviste teknisyen oldu

TEKNİKSYEN OLDU

Ortaokulu bitirdikten sonra lisede doğalgaz iç tesisat bölümünü okumak isteyen ancak bu bölüme giremeyen Kuşçu, sekreter olarak girdiği teknik serviste önce parçaları öğrendi, ardından da erkek personelle birlikte evlere arıza ve montaja gitmeye başladı. İlk başta yardımcı personel olarak işe çıkan Eda Kuşçu, zamanla teknisyen gibi tüm arızaları gidermeyi başardı, ev ve işyerlerindeki arızalara tek başına müdahale etmeye başladı.

Sekreter olarak girdiği serviste teknisyen oldu

İLK KADIN TEKNİSYEN

Kendi işini yapmaya karar veren Eda Kuşçu, 7 ay önce Hamdi Sökmen ile birlikte ortak iş yeri açtı. Çeşitli markaların bayilik ve teknik servisliğini de yapan işyerinin sahiplerinden Hamdi Sökmen, ortağı Eda Kuşçu'nun sektörde çalışan ilk kadın teknisyen olduğunu söyledi.

Sekreter olarak girdiği serviste teknisyen oldu

Eda Kuşçu ise her sabah iş yerine geldiğinde gideceği arıza ve montajların servis fişlerini doldurup takım çantasını hazırladıktan sonra müşterilerinin sorunlarını gidermeye çalışıyor. Evde yapılamayacak arızalı ürünleri iş yerindeki atölyede tamir eden Kuşçu, gittikleri evlerde 'Arıza için gelmiştim' dediği zaman müşterinin şaşırdığını söyledi.

Sekreter olarak girdiği serviste teknisyen oldu

Erkek mesleği olarak görülen klima ve kombi tamirini çok rahat yapabildiğini anlatan Eda Kuşçu, kadın olmasının da kendisine evlere gidişinde güven sağlayarak kendisine avantaj sağladığını dile getirdi. Sabahtan akşam kadar çalışsa da bir anne olduğunu belirten Eda Kuşçu, iş bittikten sonraki tüm zamanını evde kendisini bekleyen 3.5 yaşındaki oğlu Baran'a ayırdığını belirterek, "İş bitip eve gittikten sonra tüm iş hayatımı unutuyorum. Eve girdikten sonra oğlumla vakit geçiriyorum. Pazar günleri kesinlikle çalışmıyor ve tüm günümü oğluma ayırıyorum. Çünkü ne kadar çalışan bir kadın olsam da ben bir anneyim" dedi.Sekreter olarak girdiği serviste teknisyen oldu


Sekreter olarak girdiği serviste teknisyen oldu

Sekreter olarak girdiği serviste teknisyen oldu

Sekreter olarak girdiği serviste teknisyen oldu

Sekreter olarak girdiği serviste teknisyen oldu

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