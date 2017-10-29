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Seks ve uyuşturucu skandalı 9 İngiliz askerlerini attırdı

İngiliz donanmasının bir denizaltısı için başlatılan soruşturmada 9 asker seks ve uyuşturucu incelemesinden dolayı görevden alındı.

29.10.2017 - 05:19
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Daily Mail gazetesinin haberine göre soruşturma kapsamında uyuşturucu testine tabi tutulan 9 askerin sonuçları pozitif çıktı. Donanma komutanlığı, kanında kokain tespit edilen askerler görevden alındı.

HMS Vigilant

UYUŞTURUCU VE SEKS SKANDALI

Habere göre denizaltıda parti düzenleyen askerlerin uyuşturucu madde kullandığı ve bir askerin de hayat kadınıyla cinsel ilişkiye girdiği düşünülüyor.

HMS Vigilant adlı nükleer denizaltıda görevli Kaptan Stuart Armstrong'un, ekibinde görev alan bir kadın subayla yaşadığı ilişki nedeniyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Armstrong'un 2011'de Kraliyet Donanması'nın Libya kıyılarındaki operasyonunda yer aldığı ve bu yılbaşı HMS Vigilant denizaltısına kaptan olarak atandığı ifade edildi.

İngiltere'de kadın askerler ilk kez 2011'de denizaltılarda görev alma hakkı kazandı.

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