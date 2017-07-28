Selde kalınca ekmek teknesine sarılan simitçi

İstanbul'da yoğun yağış ve fırtına uyarıları sonrası önce siyah bulutlar havanın rengini bir anda değiştirdi. Ardından rüzgarın etkisini artırmasıyla şiddetli yağış ve dolu başladı. Şiddetli fırtına bir anda ortalığı birbirine kattı.

ORTAYA ETKİLEYİCİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Sağanak yağış ve şiddetli dolu sonrası inanılmaz görüntüler kaydedildi. Bunlardan biri de simitçinin ekmek teknesine sarılarak çevresine baktığı andı. Duygulandıran görüntü, İstanbul'daki afetin şiddetini gözler önüne serdi.

METEOROLOJİ UYARDI

Dün yaşananların ardından Meteoroloji’den bir uyarı daha geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesinin güney ve doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yaşanacak sağanak yağış için vatandaşlar, sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA BÖLGESİNDE BUGÜN KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz ile Kırklareli, Tekirdağ, Aydın ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; öğle saatlerine kadar Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli (metrekareye 21-50 kg) olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.