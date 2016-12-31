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Sel felaketinde ölen çift son yolculuğuna uğurlandı

Serkan Genç ve eşi Fatma Genç, Mersin'deki sel felaketinde hayatlarını kaybetmişti.

DHA | 31.12.2016 - 13:47
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Çiftin Adana Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazesi, merkez Toroslar İlçesi Arpaçsaksarlar Mahallesi'ndeki evlerine getirildi.

GENÇ ÇİFT TOPRAĞA VERİLDİ

Yakınları ağıtlar yakarken Serkan Genç'in annesi Sevim Genç, "Gençliğini yaşayamadan, ekmek kapısında öldüler. Bir değil, ah iki değil hangisine yanayım? İyice süsleyin gelinimi de, oğluma cennette güzel gözüksün" diyerek ağladı. Fatma Genç'in annesi Nadire Kırmızı da gözyaşlarına boğuldu.

Omuzlara alınan genç çiftin tabutları, yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Arpaçsakarlar Mezarlığı'na kadar taşınıp gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi.

Sel felaketinde ölen çift son yolculuğuna uğurlandı

KAYIPLAR ARANIYOR

Fatma ve Serkan Genç çiftinin hayatını kaybettiği araçta bulunan 2 yaşındaki kızları Miray ile yakınları 25 yaşındaki Sultan Uncu ile sahilde sel selfiesi çekerken denize düşen üniversite öğrencisi Soner Yılmaz'ı arama çalışmaları da sürüyor.

Sel felaketinde ölen çift son yolculuğuna uğurlandı

Sel felaketinde ölen çift son yolculuğuna uğurlandı

Sel felaketinde ölen çift son yolculuğuna uğurlandı

Sel felaketinde ölen çift son yolculuğuna uğurlandı

Sel felaketinde ölen çift son yolculuğuna uğurlandı

Sel felaketinde ölen çift son yolculuğuna uğurlandı

Sel felaketinde ölen çift son yolculuğuna uğurlandı

Sel felaketinde ölen çift son yolculuğuna uğurlandı

Sel felaketinde ölen çift son yolculuğuna uğurlandı

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