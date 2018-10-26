Sel Hakkari'yi rehin aldı

Kentte bir haftadır aralıklarla etkili olan yağış, akşam saatlerinde sağanağa dönüştü. Bu nedenle merkeze 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kırıkdağ köyünden geçen dere taştı.

KIRIKDAĞ İLE BAĞLANTI KESİLDİ

Dere yatağına yakın bir ahır ve samanlık zarar gördü. Bazı vatandaşlar, ahırda bulunan hayvanlarını önlem amaçlı bölgeden uzaklaştırdı.

İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma başlatarak suyun yönünü değiştirmeye çalıştı.

Köy Muhtarı Necmi Adıyaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Adıyaman, "Gecenin bu vaktinde çoluk çocuk insanlar hep dışarıda, yüksek yerlerde kalıyor. Şimdi Kırıkdağ yolu ile bağlantımız kesildi, gidemiyoruz. Yukarıda ne oldu, haber alamıyoruz. Şu an bir ahır ve bir samanlığı su götürdü." diye konuştu.