taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
76.144
USD
3,5632
EURO
3,7664
ALTIN
134,99
PETR
56,3000

Sel suları altında kalan seralarda sandallarla hasat

Mersin'de geçen hasta yaşanan sel felaketi sonrası seraları sular alında kalan çiftçiler, sandalla hasat topladı.

İHA | 05.01.2017 - 10:55
  1. Haberler
  2. İpucu

Tarsus İlçesi'ne bağlı 12 mahallede bulunan seraları yutan sel suları çiftçilere geçit vermedi.

SELİN İÇİNDE SAHAT TOPLADILAR

Hasat dönemi başlayan örtü altı patlıcan ve kabaklarını su dolu seralardan kurtarmak isteyen üreticiler, çareyi hasat ettikleri ürünleri sandallarla taşımakta buldu. Bel seviyesine gelen sulara giren üreticiler, zorlu koşullarda ürün topladı. Sera sahipleri, topladıkları ürünleri sandalla karaya taşıdı.

Sel suları altında kalan seralarda sandallarla hasat

60 BİN DEKARLIK ARAZİ SULAR ALTINDA KALDI

Merkez Akdeniz ilçesi ile Tarsus'ta 60 bin dekarlık örtülü tarım arazisi sular altında kalırken, üreticiler yetkililerden gelecek yardımı bekliyor. Selden etkilenen 30 bin dekara yakın tarım arazisinin bulunduğu Tarsus'ta kurtarabildiği ürünü kar sayan üretici, tüm enerjisini ürünlerini hasat edebilmek için harcıyor.

Sel suları altında kalan seralarda sandallarla hasat

''TARİH YAZMIŞ MI BÖYLE BİR ŞEYİ''

106 dönümlük serasının tamamı sular altında kalan çiftçi Bilal Tekerlek, perişan olduklarını ifade ederek, "Sandalla yetişmiş olan mahsulümüzü toplamaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza okul harçlığı çıkarabilmek için topluyoruz. Sandalla hasat yapmaya çalışıyorum. Tarih yazmış mı böyle bir şeyi? Ama biz yaptık, artık yok derlerse inanmayın. 106 dönüm yer işliyorum ve tamamı sular altında." dedi.

Sel suları altında kalan seralarda sandallarla hasat

Sel suları altında kalan seralarda sandallarla hasat

Sel suları altında kalan seralarda sandallarla hasat

Sel suları altında kalan seralarda sandallarla hasat



Sel suları altında kalan seralarda sandallarla hasat

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
2’nci Ordu’daki kalkışmanın görüntüleri ortaya çıktı

2’nci Ordu’daki kalkışmanın görüntüleri ortaya çıktı

38
Doğan Holding merkez binasında arama

Doğan Holding merkez binasında arama

72
Obama'dan ABD ordusuna veda konuşması

Obama'dan ABD ordusuna veda konuşması

106
İpek Şenoğlu'ndan Galatasaray'a Hamit sitemi

İpek Şenoğlu'ndan Galatasaray'a Hamit sitemi

12
Fırat Kalkanı'nda 38 DEAŞ'lI terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı'nda 38 DEAŞ'lI terörist öldürüldü

39
Karavaev İstanbul'a geldi

Karavaev İstanbul'a geldi

10
İsveç Kraliçesi Silvia: Sarayımda hayaletler var

İsveç Kraliçesi Silvia: Sarayımda hayaletler var

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM