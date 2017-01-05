Sel suları altında kalan seralarda sandallarla hasat

Tarsus İlçesi'ne bağlı 12 mahallede bulunan seraları yutan sel suları çiftçilere geçit vermedi.

SELİN İÇİNDE SAHAT TOPLADILAR

Hasat dönemi başlayan örtü altı patlıcan ve kabaklarını su dolu seralardan kurtarmak isteyen üreticiler, çareyi hasat ettikleri ürünleri sandallarla taşımakta buldu. Bel seviyesine gelen sulara giren üreticiler, zorlu koşullarda ürün topladı. Sera sahipleri, topladıkları ürünleri sandalla karaya taşıdı.

60 BİN DEKARLIK ARAZİ SULAR ALTINDA KALDI

Merkez Akdeniz ilçesi ile Tarsus'ta 60 bin dekarlık örtülü tarım arazisi sular altında kalırken, üreticiler yetkililerden gelecek yardımı bekliyor. Selden etkilenen 30 bin dekara yakın tarım arazisinin bulunduğu Tarsus'ta kurtarabildiği ürünü kar sayan üretici, tüm enerjisini ürünlerini hasat edebilmek için harcıyor.

''TARİH YAZMIŞ MI BÖYLE BİR ŞEYİ''

106 dönümlük serasının tamamı sular altında kalan çiftçi Bilal Tekerlek, perişan olduklarını ifade ederek, "Sandalla yetişmiş olan mahsulümüzü toplamaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza okul harçlığı çıkarabilmek için topluyoruz. Sandalla hasat yapmaya çalışıyorum. Tarih yazmış mı böyle bir şeyi? Ama biz yaptık, artık yok derlerse inanmayın. 106 dönüm yer işliyorum ve tamamı sular altında." dedi.





















