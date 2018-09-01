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Sel ve heyelan Trabzon'da yolları kapattı

Trabzon'da akşam saatlerinde başlayıp etkisini artıran sağanak, sel ve heyelana neden oldu.

DHA | 01.09.2018 - 00:39..
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Of ve Sürmene ilçelerinde sel ve heyelan nedeniyle bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı. Taşkın sonucu evlerde mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.

Sel ve heyelan Trabzon'da yolları kapattı

CAN KAYBI YAŞANMADI

Of ilçesi Yazlık, Ağaçbaşı, İrfanlı ve Dumlusu mahallelerinde heyelan sonucu yollar ulaşıma kapandı.

Yazlık ve İrfanlı mahallelerinde taşkın sonucu 5 kişi ise evlerinde mahsur kaldı. Çevredekilerin yardım çağrısı üzerine bölgeye AFAD ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Kapalı köy ve mahalle yollarının ulaşıma açılması ile mahsur kalanlar, evlerinden alınarak güvenli bölgeye ulaştırıldı.

Sel ve heyelan Trabzon'da yolları kapattı

Sel ve heyelan Trabzon'da yolları kapattı


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Sel ve heyelan Trabzon'da yolları kapattı

Sel ve heyelan Trabzon'da yolları kapattı

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