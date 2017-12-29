Sel Yayınları'ndan 2017'nin raporu

Önemli yayınevleri arasında yer alan Sel Yayınları, yayımladığı kitaplarla kültüre, sanata katkı sunmaya devam ediyor. Yeni yılda da aynı hızlı devam edeceğini açıklayan yayınevi, koca bir yılda ne kadar kitap yayımladıklarını rapor haklinde okuyucularına sundu.

Sel Yayınları'nın Z raporunda öne çıkan istatistikler...

2017 yılında 70 yeni kitap yayınlayan yayınevi, 123 tekrar baskı yaptı. Türkçe edebiyatta roman ve öykü türünde pek çok kıymetli dosyayı ilk kez okurla buluşturdu. Ferit Edgü’nün büyük eseri Hakkâri’de Bir Mevsim bu yıl 40. yılını doldurdu. Bu çığır açıcı romanın 40. yaşını ciltli ve yeni tasarımlı özel bir basımla kutladı.

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SİNEK AZABI VE HİKAYE AVCISI İLK KEZ TÜRKÇEDE

Hüseyin Kıran’ın geçtiğimiz yıl yayınlanan son romanı Dağ Yolunda Karanlık Birikiyor’un ardından üç kitabı daha Sel Yayıncılık çatısı altında buluştu. Kıran’ın şiirlerinin yer aldığı Madde Kara ciltli özel basımıyla raflardaki yerini aldı. Elias Canetti’nin daha önce yayınlanmamış aforizmaları, alıntıları ve hatıralarından oluşan Sinek Azabı’nı ilk kez Türkçede yayınlandı.

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D&R

Eduardo Galeano’nun ölmeden önce kaleme aldığı son kitabı Hikâye Avcısı’nı ilk kez Türkçeye çevrildi. Bunun yanı sıra Galeano’nun Tepetaklak – Tersine Dünya Okulu’nu da okurla buluştu, George Orwell kitaplarına bir yenisini ekledi. Orwell’ın hayatındaki önemli anları ve dönemleri kayıt altına aldığı Günlükler’inin ilk kitabı Savaş Günlükleri’ni okuyuculara ulaştırdı.

JOHN STEINBECK SEÇKİSİNE YENİ KİTAP EKLENDİ

John Steinbeck’in üç yeni eserini daha yayınlandı. Toni Morrison’ın dünyada en çok okunan romanı En Mavi Göz’ü okurla buluştu. Boris Vian’ın bir roman bir de öykü kitabını yayınlandı, editörlüğünü Işık Ergüden’in üstlendiği Red Kitaplığı dizisine başlayan yayınevi, yıl boyunca bu başlık altında içlerinde Alain Badiou, André Gorz, Pierre Bourdieu'nün de olduğu önemli isimlerin de çalışmalarının yer aldığı beş kitap yayın hayatına kazandırdı.

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D&R

DüşünSel dizimize David Harvey, Theodor W. Adorno, Henri Lefebvre, David Graeber gibi değerli isimlerin çalışmalarının da yer aldığı altı yeni kitap ekleyen Sel Yayıncılık, André Aciman’ın dikkat çeken romanı Adınla Çağır Beni Luca Guadagnino yönetmenliğinde sinemaya uyarlanarak eleştirmenlerden ve izleyiciden tam puan aldı.

YENİ YILDA ÇIKACAK OLANLAR

2018 yılında John Steinbeck, Jeanette Winterson, Eduardo Galeano, Sara Ahmed, Jonathan Franzen, Elias Canetti, Henri Lefebvre, Georges Bataille, J.G. Ballard, Toni Morrison gibi önemli yazarların eserlerini yayınlamaya devam edeceğini sinyalini veren Sel Yayınları, bunların yanı sıra hem edebiyat hem de kuramda Pierre Bourdieu'den Hannah Arendt'e, Paul Nizan’dan René Char'a uzanan zengin bir seçkiyle okurlarının karşısına çıkacak.

Türkçe edebiyatta da hem öykü hem de roman türünde kitaplar okurla buluşmayı bekliyor.

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