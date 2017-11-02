Sel Yayınları'ndan okuyucularla buluşan kitaplar

Uluslararası İstanbul Tüyap Kitap Fuarı 4 Kasım Cumartesi günü 36. kez kitapseverlere kapılarını açıyor. Bütün hazırlıklarını tamamlayan yayınevleri de yepyeni kitaplarla stantlarında okurlarla buluşacaklar. Sel Yayınları etiketiyle Kasım ayında raflarda yerini alan son çıkan kitapları bir araya getirdik.

ELİAS CANETTİ - SİNEK AZABI

Edebiyattan sosyolojiye farklı alanlarda çok sayıda eser veren Elias Canetti, bu kez de yalnızlık, ölüm, iktidar ve dil temalarını işlediği Sinek Azabı’yla okur karşısında. On yıllardır not aldığı ve daha önce yayınlanmamış aforizmalar, alıntılar ve hatıralardan oluşan bu eserde büyük edebiyatçı ve düşünürün zihninde beliren kıvılcımların ve düşünüş tarzının izini sürmek mümkün. Canetti eserini dilin müthiş kuvvetinin bilinciyle kaleme alırken, 20. yüzyılın büyük bilgesinin derin yaşam deneyimini değerlendirmek de okurlarına kalıyor.

ONUR ÜNLÜ - BİR SÜRÜ ENDİŞE

Onur Ünlü’nün şiir, sinema ve televizyon prodüksiyonları vasıtasıyla dahil olduğumuz dünyasına bu kez uzun ve derin bir sohbetle konuk oluyoruz. Son sürat üretmeye devam eden, normal olanın sınırlarını zorlayan, ortalama ile derdi olan, anaakımla işi olmayan, çok okuyan, çok seyreden, çok dinleyen, türüne az rastlanır bir zihnin kıvılcımlı, sihirli, deli, bir o kadar endişeli arka odası burası…

ENİS BATUR - GÖL YAZI

Enis Batur’dan, uyanık halde görülmüş düş sahnelerinin uyurgezer halde yazılmış versiyonlarından mürekkep bir anti-roman

BERRİN KARAKAŞ - ÇUKUR

Altıparmak Dağları’nın avcuna gömülmüş, bekliyor öksüz, köksüz Çukur. Ölmüşü çok, gidenlerden dönmüşü yok: En kalabalık meydan kabristan. Ölüler hatırlanmak, diriler deprem bekliyor. Berrin Karakaş ihanetin, bekleyişin, kötülüğün, ümitsiz aşkların sarstığı Çukur’da, bizi bir sarmalın içine; cevapsız soruların, sonuçsuz hesaplaşmaların, beyhude beklentilerin ve şifasız acıların tam ortasına sürüklüyor. Bir mucize gerek. Ve bir bela, bir kurban. Belalar ve mucizeler yan yana yürüyor Çukur’da.

HÜSEYİN KIRAN - BENİM ADIM MELEKLERİN HİZASINA YAZILIDIR

Hüseyin Kıran külliyatında izi adım adım sürülebilen bu dünyanın insanı olmayı “normalliği” zorlayarak değiştirme mücadelesi, Benim Adım Meleklerin Hizasına Yazılıdır’da güçlü bir metafora dönüşüyor. Her türlü otoriteye bireysel karşı çıkışın, nihayetinde kendisinin de bir otoriteye dönüşmesi, gelişmesi ve kaçınılmaz olarak devrilmesinin hem hikâyesi hem de dile yansıyışı sorgulayıcı etkiler yaratıyor. Neşterinin keskin ağzı biat edenleri, kabullenenleri ve uyumluları kesiyor.

“Anladım. Efendi bendim. Kendimle görüşecektim. Bu, doğayla görüşmenin diğer adı oluyordu. Doğa, kendini bende gömülü tutuyordu. İçimde çeşit çeşit hayvanın yankısını bunun için buluyordum, onlarla kardeştim. Bu kadar kolay öfkelenebilmek, beni lav püskürten yanardağların kardeşliğine bağlıyor. Ölü gibi sessiz bekleyebilmem, beni deniz yapıyor ve değişkenliğimle nehir oluyordum... Ve peki, ben kendime ne diyecektim...”

GUSTAVE FLAUBERT - BİBLİYOMANİ

Kitapları niteliğine bakmaksızın fetiş öğesi haline getiren bir bibliyoman, bu tutkusunu ne kadar ileri götürebilir? 14 yaşındayken gerçek bir olaydan esinlenerek kaleme aldığı bu ilk yapıtında Flaubert, hem okuruyla hem de insanoğlunun içindeki şeytanla selamlaşarak klasik edebiyata sunacağı katkıların müjdesini veriyor. Elyazmaları ve öykünün basıldığı Colibri gazetesinin 1837 yılı nüshasıyla Bibliyomani, Flaubert’in edebi dehasının ilk ürünü…

EMİLE ZOLA -DENEYSEL ROMAN

Émile Zola’nın 1880’de kaleme aldığı Deneysel Roman, deneysel tıbbın yöntemselliğinin edebiyata uygulandığı bir natüralist manifesto. İyi bir romanın niteliklerini bir bilim insanı titizliğiyle ele alıp açıklayan ve olguların dışında hiçbir otorite tanımayan Zola, geliştirdiği perspektifle çağdaşlarına fark atıyor…

MAX JACOB - GENÇ BİR ŞAİRE ÖĞÜTLER

“Sırasında bir Roma imparatoru sırasında bir Yahudi peygamberi, sırasında da zingirdek bir çocuk…”

Fransız edebiyatının sıradışı kalemi Max Jacob’un “Genç Bir Şaire Öğütler”inden, Apollinaire ile Tzara’ya yazdığı mektuplardan ve düzşiirlerinin yer aldığı “Zar Boynuzu”ndan müteşekkil bu derleme, Salâh Birsel’in özgün Türkçeleştirmesiyle yeniden okur karşısında.

CHARLES BAUDELAIRE - EDEBİYAT HEVESLİSİ GENÇLERE TAVSİYELER

Fransız edebiyatının devrimci kalemi Baudelaire, edebiyat bahçesindeki tecrübe meyvelerini heveskâr gençlerle paylaşıyor. Esin kaynaklarını, çalışma yöntemlerini, şöhretin getirdiği handikapları, eleştirilerle göğüs göğüse çarpışmak ve başarılı bir kalemşör olmak için uygulanması gereken yöntemleri adım adım, samimiyetle aktarıyor.

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