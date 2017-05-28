taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.533
USD
3,5787
EURO
3,9995
ALTIN
145,78
PETR
52,2000

Sela okunmasını engellemeye 12.5 yıl hapis cezası

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Sivas'ta sela okuyan imamı engellemeye çalışan sanıklara 12,5 yıl hapis cezası verildi.

28.05.2017 - 13:37
  1. Haberler
  2. İç Haber
Sela okunmasını engellemeye 12.5 yıl hapis cezası

Sivas'ın Gemerek İlçesi'ne bağlı Sızır Beldesi'ndeki merkez camisinin imamı Mustafa Ceylan, 15 Temmuz gecesi sala okumak için camiye gitti. İmam Ceylan sela okumaya başladığında camiye giren Etem Ulutaş, iddiaya göre buna engel oldu. Selanın yarım kalmasıyla birlikte olayı duyanlar da sokağa döküldü ve karşıt görüşlü iki grup arasında bir süre tartışma oldu.

Sela okunmasını engellemeye 12.5 yıl hapis cezası

Beldeyi karıştıran bu olay sonrası Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, 2'si tutuklu 9 sanık hakkında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve bu suça yardım etme, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme, hakaret ve tehdit' suçlamalarıyla Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Ocak ayındaki ilk duruşma sonrasında tutuklu Emre Kekeç, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sadece Etem Ulutaş'ın tutuklu olarak yargılandığı davada 24 Mayıs'ta karar duruşması yapıldı.

"BIÇAK KULLANDILAR"

Duruşmaya tutuklu sanık Etem Ulutaş ile Emre Kekeç dışındaki tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. 9 sanığın yargılandığı dava dosyası kapsamında sanıklar Etem Ulutaş ve Emre Kekeç'in camiye girip sela okuyan imamı zorla bıçak kullanarak susturmaları eylemleri nedeniyle 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım etme' suçundan TCK'nın 39/2-c maddesi ve TCK'nın 309/1 maddesi uyarınca önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.

2 SANIĞA 12 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Sanıkların eylemlerini yardım eden sıfatıyla gerçekleştirmiş olmaları nedeni ile TCK'nın 39/1 maddesi uyarınca sanıklar Etem Ulutaş ve Emre Kekeç'e ayra ayrı 12'şer yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verildi. Tutuksuz yargılanan ve duruşmaya katılmayan Emre Kekeç de karar sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı davada yargılanan diğer sanıklar Hacı Hasan Göksu, Hatem Göksu, Erdoğan Göksu, Abdullah Macit, Remzi Özbey, Osman Ceylan ve Mustafa Gülcemal ise beraat etti.

İMAMA 'FETÖ'CÜ DEMİŞTİ

Duruşmanın sanıklarından Etem Ulutaş, daha önce mahkemedeki ifadesinde "Darbe girişimini televizyondan öğrendim. Bu sırada kasabadan sela sesleri geliyordu. Ancak merkez camisinde sela okunmuyordu. Dışarı çıkıp camiye doğru yürümeye başladım. Merkez camisinde sela okunmaya başlayınca camiye girdim ve FETÖ'cü olarak bildiğim Mustafa hocaya sela okumaması gerektiğini söyledim. FETÖ/PDY'yi kasabamıza musallat eden kişinin onun olduğunu belirttim. Caminin ayakkabılık bölümüne girdim. Bu sırada 5-6 kişi tarafından dışarı çıkarıldım. Ama caminin içine ayakkabı ile girmiş değilim." dedi.

Sela okunmasını engellemeye 12.5 yıl hapis cezası

Mahkemede ifadesi alınan Sızır Merkez Cami imamı Mustafa Ceylan ise camilerin ışığının yanması ve sela okunmasıyla ilgili televizyonda altyazı geçmesi üzerine camiye gittiğini belirterek, sela okumaya başladığı sırada daha önceden tanımadığı Etem Ulutaş'ın camiye bağırarak geldiğini kaydederek, "Etem caminin kapısından hızlıca girdi, 'Sen sela veremezsin, kimin selasını veriyorsun' diye bağırmaya başladı. Ardından vatandaşlar camiye girip Etem'i dışarı çıkardı. Camide arbede olunca selayı yarıda bıraktım." diyerek sanıklardan şikayetçi olmadığını ifade etmişti. Kararın ardından sanık avukatlarının istinaf mahkemesine itirazda bulunacakları öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Erdoğan'dan Sayıştay'a yıl dönümü mesajı
Erdoğan, 29 Mayıs Sayıştay Başkanlığı'nın 155. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'a bir mesaj gönderdi.
Çürük dişini karıştırdığı çatal boğazına kaçtı
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, 19 yaşındaki Naciye Ak’ın dişini karıştırmak için kullandığı çatal boğazına kaçması sonucu hastanelik oldu.
TEDES yeniden faaliyete geçiyor
Amacından saptığı gerekçesiyle geçen yıl kaldırılan TEDES, yenilenerek İstanbul ve Konya'da başlıyor. 130 belediye izin çıkmasını bekliyor.
İnci kefalinin akıntıya karşı dansı büyülüyor
Van Gölü'nde yaşayan ve üreme için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin yolculuğu fotoğraflandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD’de ırkçı saldırı: 2 ölü

ABD’de ırkçı saldırı: 2 ölü

160
Ömer Faruk Kavurmacı imza atmak için karakola geldi

Ömer Faruk Kavurmacı imza atmak için karakola geldi

193
TEDES yeniden faaliyete geçiyor

TEDES yeniden faaliyete geçiyor

226
British Airways tüm uçuşları iptal etti

British Airways tüm uçuşları iptal etti

28
Müezzinoğlu emeklilik yaşının yukarı çekilebileceğini söyledi

Müezzinoğlu emeklilik yaşının yukarı çekilebileceğini söyledi

1339
Van'da terör operasyonu: 10 terörist öldürüldü

Van'da terör operasyonu: 10 terörist öldürüldü

81
Arda Turan'ın mutsuz hali ayrılık iddialarını güçlendirdi

Arda Turan'ın mutsuz hali ayrılık iddialarını güçlendirdi

50
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM