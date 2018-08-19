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Selahattin Dede’ye devlet sahip çıktı

Muğla'da tek odalı bir evde yatağa bağımlı şekilde yaşam mücadelesi veren 85 yaşındaki Selahattin Görgen'in huzur evine yerleştirilmesi için çalışma başlatıldı.

İHA | 19.08.2018 - 03:16..
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Milas’a bağlı Akyol Mahallesi’ndeki tek göz evinde bakıma muhtaç bir halde yaşam mücadelesi veren ve huzurevi başvurusuna olumlu cevap veren Elazığ Belediyesi Gazi Huzurevi’ne gidebilmek için yardım bekleyen 85 yaşındaki eski köy bekçisi Selahattin Görgen’e, beklenen yardım eli devletten geldi.

Selahattin Dede’ye devlet sahip çıktı

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE BAKIMI ZORLAŞMIŞTI

Milas Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından evi tadilat edilen ve zaman zaman maddi yardımlarda bulunulan Selahattin Dede, kardeşi Mustafa Görgen ve kardeşinin eşi Fatma Görgen ile komşuları Nurşen Keskin’in desteğiyle zor günleri aşmaya çalışıyordu. Ancak kendi sağlık sorunları bulunan akrabaları ve iş yoğunluğu yaşayan komşuları, Selahattin Dede’ye gereken bakımı veremiyordu.

Selahattin Dede’ye devlet sahip çıktı

HUZUREVİNDE YER AYRILDI

Selahattin Dede’nin yürek burkan hikayesinin kamuoyuna taşınmasının hemen ardından harekete geçen Muğla Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Özcan Çiçek, Selahattin Dede’nin durumuyla yakından ilgilenerek, M. Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdür Yardımcısı Ferhat Güler’i durum değerlendirmesi için Akyol’a gönderdi.

Yerinde değerlendirmenin ardından Müdür Yardımcısı Çiçek’in girişimleriyle, Muğla Belediyesi Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir yer ayrıldı ve Selahattin Dede’nin Elazığ’a gitmesine gerek kalmadı.

Selahattin Dede’ye devlet sahip çıktı

Bir ambulansla Muğla’ya götürülen Selahattin Dede’nin emin ellerde olduğu ifade edilirken; yaşlı adam, yakınları ve komşuları yetkililerin gösterdiği ilgiden dolayı büyük bir mutluluk yaşadıklarını dile getirerek yetkililere teşekkür etti.

Selahattin Dede’ye devlet sahip çıktı

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