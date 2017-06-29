Selahattin Demirtaş'ın ağabeyinden CHP'lilere çağrı

Terör soruşturmasında tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi Nurettin Demirtaş, kanlı terör örgütünün içerisinde aktif olarak görev alıyor.

Örgütün medyasında yazılar yazan Nurettin Demirtaş, son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı Adalet Yürüyüşü'nü değerlendirdi.

TERÖRİSTBAŞI İÇİN...

PKK olarak yürüyüşe destek olduklarını ifade eden Demirtaş, yürüyüşün Edirne için değil İmralı için uzatılmasını istedi.

PKK'lı Demirtaş, İmralı'nın kapılarının açılmadan adaletin sağlanamayacağını savundu.