Selahattin Demirtaş'ın davası ertelendi

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) bağlantı kurularak katıldı. Mahkeme salonunda ise Demirtaş'ın iki avukatı, HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve bazı partililer yer aldı.

Demirtaş savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, 2011'deki konuşmasında terör propagandası yapmadığını iddia etti.

SAVCI ERTELENMESİNİ İSTEDİ

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Demirtaş'ın eylemini 6352 sayılı yasanın geçici 1. maddesi kapsamında "düşünce ve kanaat açıklaması" yöntemiyle işlediğini belirterek, kovuşturmanın ertelenmesini istedi.

DEMİRTAŞ'TAN TAHLİYE TALEBİ

Savcının mütalaasının ardından Demirtaş, mütalaaya katılmadığını belirterek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, savcının talebini yerinde görüp ayrıntılı gerekçeli kararı daha sonra açıklamak üzere, Demirtaş'a yönelik kovuşturmanın ertelenmesi kararı verdi.

Erteleme kararının verildiği tarihten itibaren 3 yıl içinde ilgili yasaya göre, Demirtaş'ın yeni bir suç işlememesi halinde düşme kararı verileceği, yeni bir suç işlemesi halinde ise kesinleşmiş hükümle cezaya mahkum olunduğu taktirde ertelenen kovuşturmaya da devam edileceği hatırlatıldı.

TERÖR PROPAGANDASI YÜZÜNDEN TUTUKLU

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, Hakkari milletvekili olduğu 15 Ekim 2011'de Adana'da düzenlenen BDP il kongresinde yaptığı konuşmada "terör örgütü propagandası yaptığı" gerekçesiyle 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İddianamede, Demirtaş'ın savunmasının alınması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazıldığı, çıkartılan tebligatı şüphelinin eşi Başak Demirtaş’ın aldığı ancak Demirtaş'ın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Bürosu'na gitmediği ve savunmasını yapmadığı belirtilmişti.