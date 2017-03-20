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Şelalede üzerine ağaç düşen 18 kişi hayatını kaybetti

Gana'nın Kintampo kentindeki şelalenin döküldüğü yerde, yüzenlerin üzerine büyük bir ağaç düşmesi sonucu en az 18 kişi yaşamını yitirdi.

20.03.2017 - 07:07
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Şelalede üzerine ağaç düşen 18 kişi hayatını kaybetti

BBC Türkçe'nin haberine göre yetkililer, olayın meydana geldiği sırada bölgede bir fırtına yaşandığını söyledi.

AĞAÇLAR YÜZENLERİN BULUNDUĞU YERE DÜŞTÜ

Fırtına nedeniyle devrilen büyük bir ağacın nehirden şelale ağzına sürüklendiği ve daha sonra da aşağıya, yüzenlerin bulunduğu yere düştüğü belirtiliyor. Yüzenlerin ağacın dalları nedeniyle sürüklendiği aktarıldı.

ÖLENLERİN ÇOĞU ÖĞRENCİ

Yerel bir gazeteye konuşan bir görgü tanığı yaşamını yitirenlerin büyük bir bölümünün lise öğrencisi, kalanlarınınsa turist olduğunu belirtti. Yetkililer yedi kişinin cesedinin bulunduğunu, yaşamını yitiren diğer kişilerin cenazelerinin arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

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