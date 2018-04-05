Selami Şahin'in kızı Kemal Uçar'la yakalandı

Selami Şahin’in kızı İrem Şahin, dün sabaha karşı oyuncu Kemal Uçar’la objektife takıldı. Polis çevirmesinde patlayan flaşlarla şoke olan Şahin, Uçar’la ilgili sorulara “O benim abim” yanıtını verdi.

GECE 02.00'DE BULUŞTULAR

İrem Şahin ve Kemal Uçar, gece saat 02.00’de Etiler’deki bir mekanda buluştu. İkili, mekandan 04.00 gibi Şahin’in kullandığı araçla ayrıldı. Zincirlikuyu’da polis çevirmesine takılan Şahin ve Uçar, muhabirlerin kendilerini görüntülemesiyle şoke oldu.

"ABİMİN ARKADAŞI"

Fotoğraflarının çekilmesine sinirlenen Şahin, Uçar’la ilgili soruya “O benim abim” yanıtını verdi. Şahin, muhabirlerin “Sizi Etiler’deki çorbacıda gördük” demesi üzerine de “Abim değil. Abimin arkadaşı olduğu için abim dedim size” diye açıklama yaptı.

"SEN METROBÜSLE GİT"

İrem Şahin ve Kemal Uçar, polis kontrolü sonrası tartışmaya başladı. Zincirlikuyu metrobüs durağında durup telefon görüşmesi yapan Şahin, Uçar’ın tavırlarına sinirlendi. Onu metrobüs durağında indirmek isteyen Şahin, o sırada yine muhabirleri fark edince gaza basıp uzaklaştı.