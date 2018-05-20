Birinci Dünya Savaşı'nda ölen Yunanlılar için düzenlenen "Pontus Soykırımı"nı anma etkinliğinde aşırı sağcılar Selanik Belediye Başkanı Yiannis Boutaris'e saldırdı.

BELEDİYE BAŞKANINA SALDIRI

Etkinliğe katılmasına tepki gösteren 10 kadar kişi tarafından başından ve bacaklarından tekmelenen 75 yaşındaki Boutaris, geceyi hastanede geçirdi. Milliyetçilik karşıtı görüşleriyle ve Türk-Yunan yakınlaşmasına desteğiyle bilinen Boutaris'e yönelik saldırı siyasetçiler tarafından kınandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Kalipso Goula, gönderdeki bayrak indirilirken bir grubun, töreni terk etmesini isteyen Boutaris'e şişe fırlattığını söyledi. Goula'ya göre bu kişiler, yere düşen Boutaris'i tekmeledi.

Selanik Belediye Başkanı Boutaris saldırıya uğradı

"FAŞİST BİR SALDIRI"

Boutaris, Greek Reporter adlı Yunan haber sitesine, saldırıyı anlatırken "Kâbus gibiydi. Her yerime vuruyorlardı" dedi. Belediye görevlileri tarafından saldırganların elinden kurtarılan Boutaris hastaneye kaldırıldı.