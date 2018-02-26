Yunanistan Futbol Ligi'nin zirvesini etkileryecek olan maçta futboldan çok çıkan olaylar konuşuldu. PAOK ile Olmpiakos arasında oynanan müsabaka, çıkan olaylar nedeniyle tamamlanamadı.

Yarıda kalan maçta bir dönem Watford'u da yöneten Olympiakos'un İspanyol koçu Oscar Garcia gözünden yaralandı. Hakem maçı tatil etti ancak olaylar stad ile sınırlı kalmadı.

SOKAKLAR KARIŞTI

Selanik temsilcisi PAOK'un taraftarları maçın tatil olmasını hazmedemeyerek maç çıkışı sokaklarda taşkınlık çıkarttı, olaylara neden oldu. Sokakları savaş alanına çeviren holiganlar meşalele, molotof yaktı, plastikleri ateşe verip yangın çıkardı.

Çıkan olaylara polis müdahalesi geld, dağılmayı reddeden taraftarlar polislerle çatıştı.

Selanik'de holigan taraftarlar ortalığı karıştırdı VİDEO

1 POLİS HAYATINI KAYBETTİ

Adeta bir terör eylemine dönüşen Selanik'teki maç çıkışı yaşanan olaylar polis müdahalesiyle daha da doruk noktasına ulaştı. Polislere taş, sopa ve şişelerle saldıran göstericiler güvenlik güçleriyle çatıştı.

Polislerin de karşılık verdiği gösterilerde çok sayıda PAOK'lu holigan yaralanırken, 1 polisin de hayatını kaybettiği açıklandı. Çıkan olaylarda onlarca kişi gözaltına alınırken Selanik caddelerinde ağır maddi hasar meydana geldi.