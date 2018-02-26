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Selanik'de holigan taraftarlar ortalığı karıştırdı

PAOK ile Olimpiyakos arasında oynanan futbol müsabakasına çıkan olaylar damga vurdu. Konuk ekibin teknik direktörünün yüzüne atılan yabancı cisim maçı erteletti, olaylar sokağa taştı.

Haber Merkezi | 26.02.2018 - 15:14..
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  2. Avrupa

Yunanistan Futbol Ligi'nin zirvesini etkileryecek olan maçta futboldan çok çıkan olaylar konuşuldu. PAOK ile Olmpiakos arasında oynanan müsabaka, çıkan olaylar nedeniyle tamamlanamadı.

Yarıda kalan maçta bir dönem Watford'u da yöneten Olympiakos'un İspanyol koçu Oscar Garcia gözünden yaralandı. Hakem maçı tatil etti ancak olaylar stad ile sınırlı kalmadı.

Selanik'de holigan taraftarlar ortalığı karıştırdı

SOKAKLAR KARIŞTI

Selanik temsilcisi PAOK'un taraftarları maçın tatil olmasını hazmedemeyerek maç çıkışı sokaklarda taşkınlık çıkarttı, olaylara neden oldu. Sokakları savaş alanına çeviren holiganlar meşalele, molotof yaktı, plastikleri ateşe verip yangın çıkardı.

Çıkan olaylara polis müdahalesi geld, dağılmayı reddeden taraftarlar polislerle çatıştı.

Selanik'de holigan taraftarlar ortalığı karıştırdı VİDEO

Selanik'de holigan taraftarlar ortalığı karıştırdı

1 POLİS HAYATINI KAYBETTİ

Adeta bir terör eylemine dönüşen Selanik'teki maç çıkışı yaşanan olaylar polis müdahalesiyle daha da doruk noktasına ulaştı. Polislere taş, sopa ve şişelerle saldıran göstericiler güvenlik güçleriyle çatıştı.

Selanik'de holigan taraftarlar ortalığı karıştırdı

Polislerin de karşılık verdiği gösterilerde çok sayıda PAOK'lu holigan yaralanırken, 1 polisin de hayatını kaybettiği açıklandı. Çıkan olaylarda onlarca kişi gözaltına alınırken Selanik caddelerinde ağır maddi hasar meydana geldi.

Selanik'de holigan taraftarlar ortalığı karıştırdı

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