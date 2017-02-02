Selanik'te kazı sırasında 115 kiloluk bomba bulundu

Kazı işlemleri sırasında toprağın 5.5 metre derinliğinde bulunan bombanın uzaklaştırılması gün boyunca sürdü. Uzmanların uzaklaştırma çalışmaları süresince gaz istasyonun etrafındaki evler boşaltıldı ve 300 civarı vatandaş soğuktan korunmak için belediyenin talebi üzerine açık tutulan bölgenin okullarında beklemek zorunda kaldılar.

İSTASYONUN YAKIT DEPOLARI BOŞALTILDI

Kaza ihtimalinin önlenmesi için gaz istasyonundaki yakıt depoları boşaltıldı ve suyla dolduruldu. Geç saatlere kadar süren operasyon dolayısıyla bölgenin civarındaki yollar trafiğe kapalı tutuldu.