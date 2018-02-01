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Selçuk Altun'dan yeni roman

Yazar selçuk Altun'un 'Ardıç Ağacının Altında' adlı kitabı İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Haber Merkezi | 01.02.2018 - 12:19..
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Birçok kitabın yazarı Altun, yeni romanıyla okurlarını tekrar selamlıyor. İş Bankası Kültür Yayınları tarafından raflarda yerini alan Ardıç Ağacının Altında'yı çok seveceksiniz.

Varsıl bir hayat sürdüren, orta yaşlarda , kadın delisi Erkan bir kaza haberiyle sarsılır. Aynı araç içinde ölen karısı ve en yakın arkadaşının haberidir gelen. Tanıştıkları günden beri geçinemeyen bu iki kişinin hayatı nasıl olur da aynı arabanın içinde son bulur?

Selçuk Altun'dan yeni roman

Bu sorunun ardındaki sırlar Erkan’ı giderek koyu bir bunalıma iter ve Karadeniz’in bir kasabasındaki, dedesinden miras kalan fındık ağacı bahçesine kapanmasına neden olur. Bahçenin en kadim varlığı bir ardıç ağacıdır.

Erkan günlerce ona içini döker. Okur, ardıç ağacının gövdesine yaslanarak, Erkan’ın birbirinden farklı karakterlerle örülü gizemli geçmişini dinlerken, o çarpıcı gerçeğe yaklaşmaktadır: Hayat romanlardan daha tuhaftır...

Yazar: Selçuk Altun

Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları

Türü: Roman

Dili: Türkçe

Syf: 276

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