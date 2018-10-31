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Selçuk Bayraktar pilot lisansının ardından ıslatıldı

Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, özel pilot lisansının almasının ardından ilk yalnız uçuşu sonrası gelenek üzere ıslatıldı.

Haber Merkezi | 31.10.2018 - 18:31..
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Terörle mücadelede etkin olarak kullanılan İHA'ları üreten Baykar Makina'nın Teknik Müdürü ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar bugün pilotlukta önemli bir adım attı.

İLK YALNIZ UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

Özel pilot lisansı alan Bayraktar, bugün ilk yalnız uçuşu sonrası havacılık geleneğinde olduğu gibi ıslatıldı. Selçuk Bayraktar'ı ıslatanlar arasında Başkan Erdoğan'ın kızı, Selçuk Bayraktar'ın eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar da yer aldı.

Selçuk Bayraktar, ilk yalnız uçuşunu yaptı VİDEO

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