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Selçuk Bayraktar'dan insansız jet müjdesi

Milli İHA Bayraktar'ın üreticisi BAYKAR Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yakın zamanda insansız jet çalışmasına start verileceğini söyledi.

DHA | 07.03.2018 - 15:35..
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Selçuk Bayraktar'dan insansız jet müjdesi

20-23 Eylül 2018 tarihinde 3. havalimanında, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilecek olan Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest İstanbul'un tanıtım toplantısı yapıldı.

Aynı zamanda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı olan Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, 3. havalimanı terminal binasında yapılan tanıtım toplantısında, projelerle ilgili bilgi verdi.

Selçuk Bayraktar'dan insansız jet müjdesi VİDEO

YAKIN ZAMANDA İNSANSIZ JET İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

Gelecekteki projelerle ilgili de konuşan Selçuk Bayraktar, "Şu anda kendi sınıfında dünyanın en iyisi diyebileceğimiz taktik insansız hava araçlarını yaptık. Bundan sonra da inşallah dünyada kendi sınıfında en moderni diyebileceğimiz 4,5 ton ağırlığında 1,5 ton yük taşıma kapasitesine sahip bir insansız hava aracını geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Kısa bir süre sonra da insansız jet çalışmamıza başlamayı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Selçuk Bayraktar'dan insansız jet müjdesi


"UZAYA İLK İLGİ DUYAN MEDENİYETLERDEN BİRİSİYİZ"

Teknofest İstanbul fikrinin, geçen yıl düzenlenen liseler arası model uçak yarışmasında ortaya çıktığını söyleyen Bayraktar, "Ülkemizin havacılığa ilgi duyan ve havacılık çalışmaları yürüten milletler arasında ilk sıralarda yola çıkmış olmasına rağmen, bugün dünya devlerinden birisi olabilecekken ne yazık ki teknolojinin de ana motoru sayılabilecek havacılık ve uzay alanında hak ettiğimiz yerde olmadığını görüyoruz. Oysa tarihimize baktığımızda uzaya ilk ilgi duyan, uzayı ilk gözetleyen medeniyetlerden birisiyiz." şeklinde konuştu.

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