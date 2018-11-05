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Selçuk: Eğitim bir grup hizip ya da parti ödevi değil

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Eğitim, bir grup hizip ya da parti ödevi değil. Eğitim bir millet, ülke ödevi. Bir mutabakat istiyor eğitim" dedi.

AA | 05.11.2018 - 09:41..
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir televizyon programında eğitim hayatında annesinin yerinin önemli olduğunu ifade ederek 2 yıl önce vefat eden annesini hala yanında hissettiğini söyledi.

"EĞİTİMİMDE ANNEMİN ROLÜ ÇOK ÖNEMLİ"

Psikoloji alanındaki çalışmalarında, annelerin davranışlarıyla ilgili de çalıştığını dile getiren Selçuk, "Annemin eğitim hayatımla ilgisi çok önemli. Onun sayesinde okudum, diyebilirim. Doğduğum köyde ilkokul birinci sınıfa 5 yaş 2 aylıkken başladım. Ailem Ankara'ya göçmüştü, ben de babaannemin yanında köyde kaldım. Toplam 17 gün gitmişim okula gerisinde de kaçmışım" diye konuştu.

Selçuk: Eğitim bir grup hizip ya da parti ödevi değil

TAŞIMALI EĞİTİM MESELESİ

Köy okullarına karşı hassasiyeti olduğunu dile getiren Selçuk, "Taşımalı eğitimle ilgili meseleler beni çok rahatsız ediyor. Gerçekten bir tedbir almamız lazım. Köy okullarının aslında bir hayat sahnesi olduğunu, çocuğun yaşamla irtibatının orada sahicileştiğini unutmamamız lazım. Diğer türlü çocuğun hayatını çok yapaylaştırıyoruz ve eğitimi sadece öğretim prosesi gibi algılattırıyoruz. Bu çok doğru bir şey değil" ifadelerini kullandı.

"EĞİTİM ÖNEMLİ DEĞİL, DEĞERLİ"

Bakan Ziya Selçuk, "Eğitimin önemli olması ifadesi beni rahatsız ediyor çünkü eğitim önemli değil, değerli. Çünkü değer dediğimiz şey, bir medeniyetin enerjisidir. Önem dediğimiz şey daha pragmatik bir şeydir daha önemsiz olabilir. Ama değer atfedilen zeminiyle kutsal bile olabilir, olmayabilir de. Bu anlamda ben gelecekle ilgili çok kaygılanıyorum. Şundan dolayı; bu kadar birikimi, tarihsel donanımı varken, bugünkü enerjimiz varken çok daha iyisini yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

Selçuk: Eğitim bir grup hizip ya da parti ödevi değil

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