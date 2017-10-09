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Selçuk İnan barışmak için 500 bin liralık yüzük aldı

Galataray'ın tecrübeli futbolcusu İnan, iki kadınla eğlenirken görülmesi üzerine kavga ettiği eşine barışmak için yüzük aldı.

09.10.2017 - 07:41
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Selçuk İnan geçen hafta Ortaköy’deki gece kulübü Ruby’de iki genç kızla eğlenmişti.

Posta'dan Ali Keser'in haberine göre; İnan, sabaha karşı kızlarla Taksim’deki CVK Otel’e gitmişti. Kapıda gazetecileri görünce aracından bile inmeden gözden kayboldu.

EŞİYLE TARTIŞTI

Haber ertesi günü basına yansıdı. Selçuk İnan ile 2015’te Çırağan Sarayı’nda masal gibi düğünle evlendiği Cemre İnan arasında kıyamet koptu.

Selçuk İnan barışmak için 500 bin liralık yüzük aldı

Arkadaşları ile yurt dışında tatilde olan Cemre İnan apar topar İstanbul’a döndü. Çifti barıştırmak için aileler devreye girdi.

BARIŞMAK İÇİN 500 BİN LİRALIK YÜZÜK

Galatasaraylı topçu birkaç gün önce eşini ikna etmeyi başardı.

Hemen ardından Cemre İnan’a 500 bin TL’ye özel tasarım pırlanta yüzük aldı. Ayrıca Cemre İnan’a bundan böyle yalnız başına eğlenmeye çıkmayacağına dair söz verdi.

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