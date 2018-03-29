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Selçuk Üniversitesi mühendislik öğrencileri roket yaptı

Selçuk Üniversitesi öğrencileri yerli roket yaptı. 3 bin feet yüksekliğe ulaşabilen geliştirilmiş roket Tuğra-11'in ardından hedef Tuğra-20 olarak belirlendi.

İHA | 29.03.2018 - 23:48..
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Selçuk Üniversitesi mühendislik öğrencileri roket yaptı

2016 yılında Tuğra-11'i geliştirmek için yola çıkan Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, 3 bin feet yüksekliğe çıkabilecek şekilde gelişimi sağladı. Elektronik yüklerinde hava basıncıyla yükseklik ölçen sensörler kullanıldığı roket, en yüksek seviyeden aşağı düşerken sisteme bağlı motorun hareketiyle paraşütü devreye sokuyor.

Selçuk Üniversitesi mühendislik öğrencileri roket yaptı


2 YILDA TOPLAM 4 ATIŞ YAPILDI

Roketin uçuş esnasında birtakım verileri kaydettiğini söyleyen ekip lideri Altan Berdan Minaz, indikten sonra gerekli bilgilerin alındığını, uçuş esnasında roketle sürekli iletişim halinde olunduğunu, aynı anda verilerin bilgisayar ortamında görünebildiğinin altını çizdi. Ateşleme için önceki roketlerden farklı olarak daha güvenli bir yol olan kablosuz ateşleme sisteminin geliştirildiğini aktaran Minaz, 500 metreye kadar ateşleme imkanının sağlandığını ifade etti.

SÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği öğrencisi Samet Cömert ise, “Bu yola çıktığımızda belirlediğimiz her seferinde daha da gelişmiş 3 çeşit roket tasarlamıştık. İlk projemizi 2016 da 1 atış yaparak denediğimiz Tuğra-10’dan sonra ikinci projemiz olan Tuğra-11'den de 2017-2018 yılları arasında 3 atış yaparak toplamda 4 atış yapmış olduk." ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencilerden geliştirilmiş yerli roket 'Tuğra-11' VİDEO

Selçuk Üniversitesi mühendislik öğrencileri roket yaptı

SIRADA TUĞRUL-20 VAR

Cömert, "Sıradaki proje ise yine tüm tasarımı bize ait olan Tuğrul-20 adını verdiğimiz 10 bin feet yüksekliğe sahip canlı görüntü ve veri aktarabilen projemizdir. Bu projemizle aynı zamanda ‘Teknofest İstanbul’ yarışmasına hazırlanmaktayız. Öte yandan, misyonumuz ise atmosferin troposfer tabakasını aşacak roket projesini hayata geçirmek” şeklinde konuştu.

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