taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6096
Euro
7.6991
Altın
1197.215
Borsa
92790.99

Selçukhan Camii'nde yangın çıktı

Sultanbeyli'deki Selçukhan Camii’nin alt katında bulunan mobilya atölyesinde yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

İHA | 06.09.2018 - 06:29..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Gece saat 03:45 sularında Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi’nde bulunan Selçukhan Camii'nde yangında çıktı. Alevlerin caminin alt katındaki atölyeden geldiğini görenler itfaiyeye haber verdi.

Selçukhan Camii'nde yangın çıktı


BİR KİŞİ YANGINA TUVALETTE YAKALANDI

Yangın kısa sürede büyürken, atölyenin yanında bulunan tuvaletlere sirayet etti. Yangın sırasında, caminin tuvaletinde bulunan bir vatandaş ise yangını fark ederek, hızla tuvaletten çıkarak, dumandan etkilenmekten kurtuldu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına camiye sirayet etmeden müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekipler yangını kontrol altına aldı.

Selçukhan Camii'nde yangın çıktı VİDEO


Selçukhan Camii'nde yangın çıktı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kamu kurumlarındaki makam araçlarında tasarruf dönemi

Kamu kurumlarındaki makam araçlarında tasarruf dönemi

234
İstanbul için yağış uyarısı yapıldı

İstanbul için yağış uyarısı yapıldı

26
Zırhlı araç Kaplan MT onay aldı

Zırhlı araç Kaplan MT onay aldı

26
CHP'nin gündeminde bölgesel ittifak var

CHP'nin gündeminde bölgesel ittifak var

27
Elif Şafak sözlerinin arkasında duramadı

Elif Şafak sözlerinin arkasında duramadı

22
Rektör atamaları açıklandı: 15 üniversitede değişim

Rektör atamaları açıklandı: 15 üniversitede değişim

7
Zeynep Demirel, 850 bin TL'lik otomobil beğendi

Zeynep Demirel, 850 bin TL'lik otomobil beğendi

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM