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Selçuklu Hamamı restore edildi

Muğla Yatağan'da Stratonikeia antik kentinde bulunan 700 yıllık Selçuklu Hamamı'nın restorasyon çalışmaları tamamlandı.

AA | 18.06.2018 - 11:09..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Gladyatörler Kenti olarak da bilinen Stratonikeia antik kentindeki Selçuklu hamamının tahrip olmaması için üst kısımları kapatıldı. Giriş, soyunmalık, ılıklık, sıcaklık, traşlık ile odunluk kısmına kadar her bölüm, ziyaretçilerin görebilmesi için cam içerisinde koruma altına alındı.

Selçuklu Hamamı restore edildi

700 YILLIK YAPI

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, hamamda bulunan sikke, seramik ve diğer mimari düzenlemelere göre yapının yaklaşık 700 yıl önce inşa edildiğinin anlaşıldığını söyledi.

Prof. Dr. Bilal Söğüt, bölgede planı tam bilinen en erken Türk hamamı görünümündeki hamamda giriş, soyunmalık, ılıklık, sıcaklık, traşlık ile odunluk kısmına kadar her bölümünün bulunduğunu belirtti.

Selçuklu Hamamı restore edildi

ASLINA UYGUN OLARAK RESTORE EDİLDİ

Prof. Dr. Bilal Söğüt, "Hamamdaki rölöve ve restorasyon çalışmaları yapıldı. Bunun için plan ve çizimler hazırlandı. Aslına uygun şekilde restore edildi. Stratonikeia'da biz her dönemden yapıyı koruyoruz. Buradaki yapılar içerisinde 3 Roma hamamının olduğunu belirledik. Daha sonra beylikler döneminden olan bu hamamı da belirleyip yapının çalışmalarına başladık. Bu bölgede beylikler dönemine ait tüm mekanları bilinen tek örnek buydu. Bu nedenle yapının restorasyonuna büyük önem verdik. Stratonikeia antik kentindeki kültürel zenginliğin bütünlüğüne uygun olacak şekilde, insanların gezip görebilmesi için restorasyon yaptık. Hazırladığımız proje ile GEKA'dan destek aldık." dedi.

Selçuklu Hamamı restore edildi

SERGİLER AÇILACAK

Bilal Söğüt, "Bu sezon kente gelen ziyaretçiler hem hamamın içerisinde dolaşabilecekler, hamamın tüm bölümlerini görebilecekler. Ayrıca tarihi bir dokunun içerisinde olmaktan dolayı mutlu olacaklar. Hamam içerisinde insanların oturup dinlenebileceği yerler de yaptık. Gelecekte bu alanda sergiler de açmayı düşünüyoruz. Ziyaretçiler 3D ile yapıyı ayağa kalkmış halde görebiliyor. Hem hamamın içerisini gezecekler hem de cehennemlik ve ısı sistemleri, odunun atıldığı yerler, suyun ısıtıldığı yerler dahil olmak kaydıyla o mekanın tamamını görebilecekler. Bunların yanında yürüdükleri alan da alttan görülebiliyor olacak. Cam üzerinden yürüyecekler. ifadelerini kullandı.

Selçuklu Hamamı restore edildi

Selçuklu Hamamı restore edildi


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