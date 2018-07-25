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Selçuklu Meydan Mezarlığı tarihe ışık tutuyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Urartulardan Osmanlı'ya birçok medeniyetin izlerini taşıyan Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki 8 bin 200 mezar taşı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

AA | 25.07.2018 - 12:19..
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Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı olan ve Anadolu'nun tapusu olarak bilinen Ahlat, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

TARİHE IŞIK TUTAN MEZAR TAŞLARI

Urartulardan Osmanlı'ya birçok medeniyetin izlerini taşıyan, ülkenin ve bölgenin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan 210 dönümde kurulu Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki mezar taşları, tarihe ışık tutuyor.

Dünyadaki üç Kubbet-ül İslam (İslamiyet'in kubbeleri) yerinden biri olan Ahlat'ın bünyesinde barındırdığı Selçuklu Mezarlığı'nın UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası geçici listesinden asıl listeye alınması için çalışmalar sürüyor.

Selçuklu Meydan Mezarlığı tarihe ışık tutuyor

ASIL LİSTEYE ALINMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLÜYOR

Bitlis Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan da UNESCO'nun geçici listesinde yer alan Selçuklu Mezarlığı'nın asıl listeye alınması için Kültür ve Turizm Bakanlığınca çalışmaların devam ettiğini anlattı.

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