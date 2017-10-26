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Selçuklu Meydan Mezarlığı UNESCO için gün sayıyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Selçuklu Meydan Mezarlığı ziyaretçilerin ilgilisi çekiyor.

26.10.2017 - 16:30
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Urartulardan Osmanlı'ya kadar birçok medeniyetin izlerini taşıyan, Türkiye'nin ve bölgenin önemli turizm destinasyonları arasında bulunan Bitlis'in Ahlat ilçesi, bünyesinde barındırdığı tarihi eserlerle ön plana çıkıyor.

ANADOLU'NUN TAPUSU

Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı olan ve "Anadolu'nun tapusu" olarak bilinen Ahlat, ilçeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistleri tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

Selçuklu Meydan Mezarlığı UNESCO için gün sayıyor

ZİYARETÇİLERİN YOĞUN İLGİSİ

Dünyadaki üç "Kubbet-ül İslam" (İslamiyetin kubbeleri) yerinden biri olan ve tarihi eserleriyle adeta açık hava müzesini andıran Ahlat'ta, Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki 8 bin 200 mezar taşı ve üzerlerindeki kabartma ve oyma işlemeler, Sahil Kalesi ile kümbetler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Selçuklu Meydan Mezarlığı UNESCO için gün sayıyor

SELÇUKLU MEYDAN MEZARLIĞI UNESCO YOLUNDA

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, kentin turizminde önemli bir yer tutan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası geçici listesinden, asıl listeye alınması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Selçuklu Meydan Mezarlığı UNESCO için gün sayıyor

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Recai Karahan başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında yeni mezarlar tespit edilirken, şimdiye kadar 600 eğik mezar taşı da düzeltildi.

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