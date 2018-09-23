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Selda Bağcan: Bana Aleyna Tilki'nin yaşlısı dediler

BBC'ye verdiği röportaj sonrasında kendini övüyor gibi algılanmasına açıklık getiren Selda Bağcan, "Sosyal medya çalkalandı. ‘Aleyna Tilki'nin yaşlısı' dediler" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi | 23.09.2018 - 12:27..
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Türkiye'nin en iyi seslerinden biri olarak gösterilen ve son yıllarda şöhreti Türkiye sınırlarını da aşan Selda Bağcan, 25 Eylül'de Unesco Edebiyat Kenti seçilen Hollanda'nın Utrecht şehrindeki Uluslararası edebiyat Festivali'nde sahne alacak.

Posta'dan Oya Çınar'a konuşan Bağcan, konserle ilgili olarak, "Mutluyum, heyecanlıyım. Sen benim böyle mütevazı göründüğüme bakma, bunlar bana sürpriz olmuyor artık, alıştım" ifadesini kullandı.

Selda Bağcan: Bana Aleyna Tilki'nin yaşlısı dediler

'DURDUK YERE KENDİMİ ÖVÜYOR POZİSYONUNA DÜŞTÜM'

Bağcan, BBC'ye verdiği röportaj sonrasında kendini yere göğe koyamıyor gibi algılanmasını şöyle açıkladı: "Sorma, hâlâ aklıma geldikçe garipsiyorum durumu. Bir taraftan gülüyorum ama bir taraftan da üzüldüm. Sosyal medya çalkalandı. ‘Aleyna Tilki'nin yaşlısı' dediler. O yoruma çok güldüm bak. Orada gazetecinin soruları ekrana yansımayınca ben durduk yere kendimi övüyor pozisyonuna düştüm."

Önümüzdeki yıl '40 yılın 40 şarkısı 2' adlı albümünü çıkaracak olan Bağcan, "Bir tarafı 20 rock şarkıdan diğer yanı 20 deyişten oluşacak. Bugüne kadar 400 şarkı söylemişim. İçlerinden 240 şarkı seçtim. Seri devam edecek ve sonunda özel bir arşiv oluşacak" dedi.

Selda Bağcan: Bana Aleyna Tilki'nin yaşlısı dediler

'SOLCULUĞUMA RAĞMEN HER KESİMDEN İNSAN DİNLİYOR'

"Solculuğuma rağmen beni her kesimden insan dinliyor. Son birkaç yıldır kitlem daha da genişledi" diyen sanatçı, "Yıllar evvel solcu ve komünist diye sevmezler demiştim, doğru. Ama dünyaca ünlü olduktan sonra sosyete de ister istemez bana kulak vermek zorunda kaldı" şeklinde konuştu. "20 yaşımdan beri hiç yalnız kalmadım. Hayatımda hep birileri oldu" diyen Bağcan, "Ben hiç yalnız kalmadım. Hatta hep merak etmişimdir, ‘Yalnızlık nasıl bir his?' diye. Hiç yaşamadım çünkü. Şimdi de hayatımda biri var ama paylaşmam. O benim özelim" dedi.

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