Selda Bağcan: Hak ettiğim konuma geç ulaştım

4 Temmuz'da konser vermeye hazırlana Selda Bağcan HT Magazin'den Mehmet Çalışkan's bir röportaj verdi.

"YURTDIŞINDA KEŞFEDİLDİM"

Ünlü sanatçı, yasaklı yılları hakkında ve hayattan öğrendiği derslere de değinerek, "Hayattan zevk almak ve başarılı olmak. Bir sanatçı için hayattaki en önemli unsur zirvede olmaktır. Zirvede olmak bana her zaman kısmet olmadı. Biliyorsunuz 1972- 1992 yılları arasında 20 sene yasaklıydım. Şarkılarım çalınmamıştı ama yaptığım kasetler çok sattı. Halkın sırtında bugünlere taşındım. Sonra yurtdışında keşfedildim. Müzik festivallerine katılıyordum. O festivallerde seslendirdiğim ‘İnce İnce Bir Kar Yağar’, ‘Yaz Gazeteci’, ‘Yaylalar’ ve ‘Mehmet Emmi’ türküleri çok beğenildi. Bu türküler şimdi bütün dünyada dinleniyor ve ünlü DJ’ler tarafından remiksleri yapılıyor." diye konuştu.

"BÜTÜN ŞARKILARIM İNTERNET SAYESİNDE DİNLENİYOR"

Türk sanatçıların neden yurtdışına açılamadığı sorusuna ise, "Benim yurtdışına açılma nedenlerimin üzerinden açıklayayım. Birinci faktör ses. İspanyol müzik eleştirmeni Vicente Fabuel, benim için “Dünyada bulunmayan bir ses. Susuz çöllerde, az bulunan vahalar gibidir” demişti. İkinci faktör, türkülerin çok güzel ve genelde anonim olması. Üçüncü faktör, Youtube ve internet ortamı. Bütün şarkılarım bu sayede biliniyor, dinleniyor. Dördüncü faktör, etnik müzik meraklılarının sayısı. Dünyada etnik müzik rüzgârları esiyor. Beşinci faktörse hapislere girip çıkmış olmam." dedi.

"DEĞERİM GEÇ ANLAŞILDI"

Ayrıca Bağcan, "Dünyada ünlü olduktan sonra hak ettiğim konumda olduğuma inanıyorum ama bunun için çok geç kaldım. Daha önce de olabilirdim." diye konuştu.

"47 YILDA BEŞ NESİL BÜYÜTTÜM"

Yeni nesli nasıl yakaladığını da açıklayan Bağcan, "Yurtdışında ünlü olunca, internet aracılığıyla beni görenler ‘Bu kimmiş? Bizde böyle biri varmış” dediler. Baktılar ki gümbür gümbür rock müzik de yapıyoruz. Bir kısmı da beni annesinden, babasından, ninesinden, dedesinden duymuş. 47 yılda beş nesil büyüttüm. Bu çok önemli bir şey." ifadelerini kullandı.