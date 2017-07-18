Selde kalan araç için ne yapmalı

Sağanak yağışın ardından oluşan selde aracımızın kalması çok can sıkıcı ve bilinmezlikle ilgili bir durum.

Birçok elektronik ve mekanik aksamın bulunduğu araçlar sudan olumsuz etkileniyorlar, özellikle son yıllarda piyasaya çıkan araçlardaki elektronik aksamın fazla oluşu bunu daha da artııyor.

Peki sel sularından etkilenen araçlara nasıl müdahale etmeliyiz?

İLK OLARAK AKÜ

Aküye ulaştığınız ilk anda akünün kutup başlarını sökün, aküyü sudan uzaklaştırın. Akünün içine su girmişse yetkili bir bayiye gidip geri dönüşüme verin.

İÇ AKSAMLARI SÖKÜN

Sudan etkilenmiş iç aksamları sökün ve kuru bir yere alın.

TEMİZ SUYLA YIKAYIN

Sel suları araca zarar verebileceği için, aracınızın içini dışını temiz suyla yıkayın.

BEYİN VE SİGORTALARINI SÖKÜN

Aracın beyninin ve sigortalarını sökün, temiz suyla yıkayıp WD40 sprey sıkıp, gölge bir yerde kurumaya bırakın.

MOTORU KONTROL EDİN

Silindir, motor, direksiyon kutusu, fren hidroliği, şanzıman ve motor yağı içine su girmiş mi diye kontrol edilmeli.

DÖŞEMELERİ TEMİZLEYİN

Elbette, döşeme ve paspasları temizleyip kurutun.