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Selde mahsur kalan taksici aracının üzerine çıktı

Dün İstanbul'daki selde aracının üzerine çıkarak kurtulan taksici boyum 1.65 yüzme bilmiyorum dedi.

19.07.2017 - 07:42
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Son yüzyılın en şiddetli 3. yağışının gerçekleştiği İstanbul'da ilginç manzaralar ortaya çıktı.

"BOYUM 1.65 YÜZME BİLMİYORUM"

İstanbul’u felç eden yağış sonrası Aksaray’da taksisinde mahsur kalan Şahip Meray o anları şöyle anlattı: "Aksaray’dan Yenibosna’ya gidiyordum. Köprü altındayken birden sular gelmeye başladı. Taksiyle geri gitmek istedim, ama aracın içi yağmur suyuyla doldu ve durdu. Taksi stop edince tekrar çalıştıramadım. Yüzme bilmiyorum ve panik oldum. Boyum 1.65 cm. Yüzme bilmediğim için boğulma ihtimalim çok yüksekti. Taksinin içine su gelince tavanına çıktım. Bir süre sonra itfaiye gelip beni kurtardı."

Selde mahsur kalan taksici aracının üzerine çıktı

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