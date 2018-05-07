Sel mağdurlarına yardım ödemeleri başladı

Başkent'te iki gündür etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sağanak yağış sonrası Ankara'nın birçok ilçesinde yollar adeta göle dönerken, birçok ev ve iş yerini de su bastı.

ÖDEMELER YAPILIYOR

Mağdur vatandaşlar, Mamak Belediyesi Tenzile Erdoğan Aile Merkezi'nde kurulan birime sabah saatlerinden itibaren geldi. Yanlarındaki hasar tespit tutanaklarıyla merkeze başvuran vatandaşlara, hasar tespit çalışmaları neticesinde belirlenen miktarlardaki ödemeleri yapıldı.

Ankara Valiliği dün yaptığı açıklamada, selden 10 konut ile 61 iş yeri sahibine toplam 605 bin 250 lira, 81 araç sahibine ise 584 bin 600 lira yardım yapılmasına karar verildiğini duyurmuştu.