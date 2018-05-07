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Sel mağdurlarına yardım ödemeleri başladı

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan sel felaketinden sonra zarar gören ev, iş yeri ve araçlar için vatandaşların zararı karşılanıyor.

AA | 07.05.2018 - 16:37..
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Başkent'te iki gündür etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sağanak yağış sonrası Ankara'nın birçok ilçesinde yollar adeta göle dönerken, birçok ev ve iş yerini de su bastı.

Sel mağdurlarına yardım ödemeleri başladı

ÖDEMELER YAPILIYOR

Mağdur vatandaşlar, Mamak Belediyesi Tenzile Erdoğan Aile Merkezi'nde kurulan birime sabah saatlerinden itibaren geldi. Yanlarındaki hasar tespit tutanaklarıyla merkeze başvuran vatandaşlara, hasar tespit çalışmaları neticesinde belirlenen miktarlardaki ödemeleri yapıldı.

Ankara Valiliği dün yaptığı açıklamada, selden 10 konut ile 61 iş yeri sahibine toplam 605 bin 250 lira, 81 araç sahibine ise 584 bin 600 lira yardım yapılmasına karar verildiğini duyurmuştu.

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