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Selden sonra çamura saplanan inek traktörle kurtarıldı

Sivas Altınyayla'da sel sularına kapılan ineği kurtarmak için köylüler var gücüyle çalıştı.

AA | 11.09.2018 - 15:10..
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Altınyayla Samankaya köyünde etkili olan şiddetli sağanağın ardından sel oluştu.

İNEK 11 KM SÜRÜKLENDİ

Köydeki boş dere yatağını aniden dolduran sel suları, Halil Kıyvat'a ait ineği yaklaşık 11 kilometre sürükledi. İneğin sel sularına kapıldığını gören vatandaşlar da dere kenarından hayvanla birlikte ilerledi.

Selden sonra çamura saplanan inek traktörle kurtarıldı

ÇAMURDAN TRAKTÖRLE KURTARDILAR

Köylüler ineğin Kanak Boğazı Barajı yakınlarında dere yatağında çamura saplanması üzerine kurtarma çalışması başlattı.

Selden sonra çamura saplanan inek traktörle kurtarıldı

Beline bağladığı iple dereye giren bir kişi, ipin bir ucunu çamura saplanan ineğe bağladı. Köylüler, diğer ucu traktöre bağlanan hayvanı dereden çıkarttı.

Kurtarılan inek, sahibi Kıyvat'a teslim edildi.

Selden sonra çamura saplanan inek traktörle kurtarıldı

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