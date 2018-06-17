taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.541
USD
4,7300
EURO
5,4923
ALTIN
194,63
PETR
73,0800

Sele kapılan 4 yaşındaki Rüzgar'ı 60 kişi arıyor

Manisa Selendi'de sele kapılan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir'i 60 kişilik ekip aramaya devam ediyor.

İHA | 17.06.2018 - 15:14..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Dün saat 17.00 sıralarında Selendi Kent Meydanı’nda annesi Dudu Özdemir ile birlikte otururken yağmurun başlamasıyla evlerine doğru yola çıkan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir, yağmurla birlikte taşan dereyi izlediği sırada istinat duvarının yıkılmasıyla sel sularına kapılarak gözden kayboldu.

6 KİLOMETRELİK ALANDA ARAMA DEVAM EDİYOR

Olayın ardından arama çalışmalarına başlanan minik Rüzgar’dan hala bir ize rastlanmadı. Minik Rüzgar’ı arama çalışmalarında yaklaşık 6 kilometrelik alan didik didik aranırken çalışmalara ara verilmeden devam ediliyor.

Sele kapılan 4 yaşındaki Rüzgar'ı 60 kişi arıyor

60 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Selendi Çayı’nda AFAD ve UMKE, Manisa Büyükşehir Belediye itfaiye ekiplerince yürütülen çalışmalara, bugün İzmir Su Altı dalgıç polisleri, Jandarma ve vatandaşlar ve iş makineleri de katıldı. Dün gece geç saatlere kadar devam eden arama çalışmaları, bu sabahın ilk ışıklarıyla yaklaşık 60 kişilik AFAD, UMKE, Kızılay, dalgıç polisler, sağlık ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Selendi, Kula, Alaşehir ve Salihli İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri ev arama köpekleri ile polislerin de katılımlarıyla daha da genişletilerek tüm hızıyla devam ediyor.

Selendi Çayı üzerinde geniş kapsamlı olarak didik didik aranan Rüzgar Kemal Özdemir’in ailesi de çocuklarının bulunmasını için dua ediyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan 'yollar görevinizdi yaptınız' tepkisine cevap

Erdoğan'dan 'yollar görevinizdi yaptınız' tepkisine cevap

316
TSK: Kandil'de 44 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: Kandil'de 44 terörist etkisiz hale getirildi

193
Demirtaş Diyarbakır'ı başkent yaptı

Demirtaş Diyarbakır'ı başkent yaptı

174
Tatilciler İstanbul'a dönüyor

Tatilciler İstanbul'a dönüyor

72
HDP'liler Muharrem İnce'nin Sancaktepe mitinginde

HDP'liler Muharrem İnce'nin Sancaktepe mitinginde

272
ABD'li Washington Post'un Millet İttifakı mutluluğu

ABD'li Washington Post'un Millet İttifakı mutluluğu

200
Merkel mülteci krizini Türkiye modeli ile çözecek

Merkel mülteci krizini Türkiye modeli ile çözecek

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM