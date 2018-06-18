Sele kapılan 4 yaşındaki Rüzgar'ın cansız bedeni bulundu

Türkiye genelinde konut fiyatları son 1 yılda yüzde 9,97, kira değerleri ise yüzde 7,32 oranında yükseldi. Konut fiyatlarında 2010 yılından bu yana yüzde 80,90 oranında artış gerçekleşti.

Umarım bu yazı, Fethiye tatilinizde size iyi bir yol gösterici olur. Akdeniz ve Ege’nin birbirine kavuştuğu Fethiye gezimiz başlıyor…

Van’da PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım eden ve lojistik destek sağlayan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Mutfağınıza konuk olan Aynaz Özkaşıkçı’nın size anlatacağı bir hikayesi, vereceği enfes bir tarifi, sofranızı ziyafete dönüştüreceği tavsiyeleri var...

1 İzmir'de seçmenin nabzı tutuldu Herkesin istediği gibi giyinebildiğini belirten İzmirli genç, Kürt kökenli olduğunu ve oyunu AK Parti'ye vereceğini söyledi.

2 GENAR'ın anketine göre seçimler ilk turda bitecek GENAR Başkanı İhsan Aktaş; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu söyledi.

3 TSK'da yeni askerlik modeli TSK son dönemde elde ettiği başarılar ile Türk milletini gururlandırmaya devam ediyor. Yarı profesyonel ordu sistemine geçen TSK, yeni dönemde yeni bir sistem yapılanmasına hazırlanıyor.

4 Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ı ziyaret etti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haluk Koç ile birlikte Deniz Baykal’a dün bayram ziyareti gerçekleştirdi.

5 Karamollaoğlu, Abdullah Gül'e teklif sürecini anlattı SP Lideri, Abdullah Gül'ün Türkiye'deki gelişmelerden rahatsız olduğu için adaylığa sıcak baktığını ancak gerçekleşmediğini söyledi.

6 Çin'den 24 Haziran açıklaması: İstikrar korunmalı Çin Dışişleri Bakanı Yi, Türkiye'de yapılacak seçimlerde istikrarın korunmasının önemli olduğuna vurgu yaptı.