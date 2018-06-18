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Sele kapılan 4 yaşındaki Rüzgar'ın cansız bedeni bulundu

Manisa'da sel sularına kapılarak kaybolan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir'in cansız bedeni, kaybolduğu bölgenin 15 kilometre uzağındaki dere yatağında bulunarak çıkarıldı.

DHA | 18.06.2018 - 13:58..
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Selendi'de cumartesi günü saat 17.00 sıralarında, kent meydanında annesi Dudu Özdemir ile birlikte otururken yağmurun başlamasıyla evlerine doğru yola çıkan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir, yağmur nedeniyle taşan dereyi izlediği sırada istinat duvarının yıkılmasıyla sel sularına kapılarak gözden kayboldu.

Sele kapılan 4 yaşındaki Rüzgar'ın cansız bedeni bulundu


100 KİŞİLİK EKİP ARADI

Olayın ardından arama çalışmalarına başlanan minik Rüzgar, yaklaşık 6 kilometrelik alanda, 100 kişilik AFAD, UMKE, Kızılay, dalgıç polisler, sağlık ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Selendi, Kula, Alaşehir ve Salihli İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri ev arama köpekleri ile polislerin de katılımlarıyla didik didik her yerde arandı.

Sele kapılan 4 yaşındaki Rüzgar'ın cansız bedeni bulundu

KAYBOLDUĞU YERİN 15 KİLOMETRE UZAĞINDA BULUNDU

Sel sularına kapılarak kaybolan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir' in cansız bedeni kaybolduğu yerin 15 kilometre uzağında Çalık mahallesinde dere yatağında bulundu. Küçük çocuğun cenazesi, arama- kurtarma ekipleri tarafından Selendi Çayı'ndan çıkarıldı.

Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Rüzgar Kemal Özdemir'in cenazesi, Selendi Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Sele kapılan 4 yaşındaki Rüzgar'ın cansız bedeni bulundu


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